Στη σύλληψη ενός 17χρονου για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στη Μεταμόρφωση, όταν κατά τη διάρκεια ελέγχου εντόπισαν στην κατοχή του σημαντική ποσότητα κάνναβης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 21ης Σεπτεμβρίου, όταν οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή θεώρησαν ύποπτη την παρουσία του ανηλίκου και αποφάσισαν να προχωρήσουν σε έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, σύμφωνα με την Αστυνομία, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και το χρηματικό ποσό των 280 ευρώ, το οποίο εξετάζεται στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Η έρευνα από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων

Σε βάρος του 17χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεταμόρφωσης της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Ο ανήλικος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές.

Η Αστυνομία διερευνά πλέον τις συνθήκες της υπόθεσης, καθώς και τυχόν σύνδεση του 17χρονου με άλλα πρόσωπα που μπορεί να εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών στην περιοχή.