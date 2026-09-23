Σοκ προκαλεί νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας στην Ιεράπετρα Λασιθίου, όπου ένας 45χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία ότι ξυλοκόπησε άγρια τη σύντροφό του μέσα σε σπίτι στην περιοχή.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου παραμένει για παρακολούθηση, καθώς φέρει μώλωπες και κακώσεις στο πρόσωπο, το κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το περιστατικό σημειώθηκε ύστερα από έντονο καβγά, με τον 45χρονο να φέρεται ότι επιτέθηκε στη σύντροφό του αρχικά με γροθιές και στη συνέχεια με ξύλινο αντικείμενο.

Η επίθεση και η επέμβαση της Αστυνομίας

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Neakriti.gr, ο 45χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας και κάτοικος Ρεθύμνου, βρισκόταν το τελευταίο διάστημα στην Ιεράπετρα μαζί με τη σύντροφό του, υπήκοο Ρωσίας.

Όπως αναφέρεται στις καταγγελίες, μετά από κατανάλωση αλκοόλ ξέσπασε καβγάς μεταξύ του ζευγαριού. Η γυναίκα φέρεται να δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο και στη συνέχεια ο άνδρας να χρησιμοποίησε ξύλινη τάβλα που φέρεται να αποκόπηκε από κρεβάτι, συνεχίζοντας την επίθεση.

Η γυναίκα προσπάθησε να απομακρυνθεί και να βγει από το σπίτι, κατεβαίνοντας τις σκάλες προς τον δρόμο, όμως σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 45χρονος φέρεται να την ακολούθησε.

Οι φωνές της γυναίκας κινητοποίησαν κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Λίγα λεπτά αργότερα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας έφτασαν στο σημείο, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως, κοντά στην παιδική χαρά «Γιώργος Διαλεκτάκης», και προχώρησαν στη σύλληψη του 45χρονου.

Στο νοσοκομείο με μώλωπες σε όλο το σώμα

Η τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του νοσοκομείου, Γιώργο Μπαρμπούνη, η γυναίκα έφερε μώλωπες στο πρόσωπο, στο κεφάλι και σε διάφορα σημεία του σώματός της.

Παραμένει στη Χειρουργική Κλινική για παρακολούθηση, ενώ οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε δεν έδειξαν ότι απαιτείται διακομιδή σε μεγαλύτερο νοσοκομείο.

Η μαρτυρία του ανιψιού: «Προσπάθησα να τον σταματήσω και με χτύπησε»

Αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού ήταν ο ανιψιός του 45χρονου, ο οποίος σύμφωνα με τη μαρτυρία του προσπάθησε να παρέμβει για να σταματήσει την επίθεση.

Όπως ανέφερε στο Neakriti.gr, ο θείος του είχε έρθει στην Ιεράπετρα από το Ρέθυμνο μαζί με τη σύντροφό του και διέμεναν στο ίδιο σπίτι.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι είχαν προηγηθεί και άλλα περιστατικά βίας, ενώ περιέγραψε ότι ο 45χρονος βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν ξεκίνησε ο καβγάς.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει, όταν προσπάθησε να τον εμποδίσει, δέχθηκε και ο ίδιος χτυπήματα.

Μετά το περιστατικό, όπως ανέφερε, απομακρύνθηκε από το σπίτι καθώς φοβήθηκε για την ασφάλειά του.

Στον εισαγγελέα ο 45χρονος

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Λασιθίου στη Νεάπολη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Οι αρχές διερευνούν όλες τις συνθήκες της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται και οι καταγγελίες για προηγούμενα περιστατικά βίας.

Ετοιμόρροπο κτίριο στο επίκεντρο νέων καταγγελιών

Παράλληλα με την υπόθεση του ξυλοδαρμού, στο επίκεντρο ήρθαν και οι συνθήκες διαβίωσης στο παλιό διώροφο κτίριο όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Σύμφωνα με τοπικές πληροφορίες, στο συγκεκριμένο ακίνητο διαμένουν άστεγοι και άνεργοι άνθρωποι, ενώ το κτίριο έχει χαρακτηριστεί προβληματικό λόγω της κατάστασής του.

Η Δημοτική Αστυνομία Ιεράπετρας προχώρησε σε ενέργειες για τον αποκλεισμό τμήματος του πεζοδρομίου, καθώς υπάρχουν φόβοι για πτώση τμήματος του μπαλκονιού.

Ο προϊστάμενος της Δημοτικής Αστυνομίας Γιάννης Γαϊτανάκης ανέφερε ότι η υπηρεσία έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές και τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, καθώς απαιτούνται περαιτέρω παρεμβάσεις για την ασφάλεια του χώρου.

Όπως σημείωσε, το ζήτημα του κτιρίου απασχολεί τις υπηρεσίες εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ έχουν ήδη γίνει αυτοψίες και έχουν αποσταλεί σχετικά έγγραφα στις αρμόδιες υπηρεσίες.