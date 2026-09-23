Ελαιοχρωματιστής που σύχναζε συνήθως στην Κηφισιά και έψαχνε να βρει κυρίες, είναι η περιγραφή που δίνει για τον υπνοθεραπευτή του Γιώργου Μαζωνάκη, άνδρας που αναφέρει ότι τον γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια.

Το συγκεκριμένο άτομο σε δηλώσεις που έκανε στις «Αποκαλύψεις», είπε ότι ο υπνοθεραπευτής έβαφε σπίτια και ότι κατά πάσα πιθανότητα έμαθε για την υπνοθεραπεία μέσω του διαδικτύου.

«Τον γνωρίζω εδώ και 40 χρόνια τον τύπο αυτόν, ήταν μπογιατζής στην Κηφισιά», είπε, προσθέτοντας: «Είμαι κάτοικος της περιοχής στη Νέα Ερυθραία, αλλά σύχναζε συνήθως στην Κηφισιά. Έψαχνε να βρει κυρίες και μίλαγε πάρα πολύ, ήταν πολύ γνώστης της γλώσσας και μίλαγε καλά. Είχε πολύ λέγειν».

«Δούλευε γενικά παντού, όπου έβρισκε δουλειά ήταν μέσα, είχε λέγειν και έλεγε πολλά ψέματα και έβρισκε δουλειές. Ήταν αμόρφωτος να σου πω την αλήθεια», είπε στη συνέχεια.

Έπειτα, για το εάν ο υπνοθεραπευτής έχει σπουδάσει, ο άνδρας που παρουσιάστηκε ως γνωστός του δήλωσε: «Όχι, τίποτα, καμία σχέση δεν έχει. Ούτε πανεπιστήμιο, ούτε τίποτα, τον ξέρω χρόνια. Με την υπνοθεραπεία ασχολήθηκε από μόνος του, τα βρήκε. Έψαχνε μέσα στο ίντερνετ».