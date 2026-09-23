Ελεύθεροι έφυγαν από το ανακριτικό γραφείο μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 82χρονου στη Βουλιαγμένη με αφορμή μια ξαπλώστρα.

Στον 76χρονο που φέρεται ως φυσικός αυτουργός επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της υποχρέωσης εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχθηκε στην απολογία του ότι υπήρξε πράγματι λεκτικός διαπληκτισμός και σωματική επαφή – απώθηση από την πλευρά του προς το 82χρονο θύμα, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι δεν χτύπησε τον 82χρονο στο κεφάλι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, για την 21χρονη κατηγορούμενη, η οποία φέρεται ως απλή συνεργός, αποφασίστηκε η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.