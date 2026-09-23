Σε αποκαλύψεις για την παραμονή του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου προχώρησε εργαζόμενη της επιχείρησης.

Μιλώντας με αλλοιωμένη φωνή στις «Αποκαλύψεις», περιέγραψε την αναστάτωση στο ιατρείο όταν κλήθηκε το ΕΚΑΒ, όπως και την αντίδραση της ιατρού που ήταν δίπλα στον καλλιτέχνη.

«Σου λέω, έχουμε πεθάνει όλοι. Και δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, έτσι. Δεν ξέρουμε. Δεν έπρεπε να τον βάλει καν, εγώ αυτό σκέφτομαι. Ότι δεν έπρεπε να είχε μπει ποτέ αυτός ο άνθρωπος. Και μάλιστα κάπου λέει τον είδε ότι ήταν και άσχημα», είπε χαρακτηριστικά.

«Τον είδα μέσα στο κρεβάτι του. Ζωντανό. Δεν ξέρω καν τι έγινε και πώς έγινε. Και έχω την εικόνα του να βγαίνει, να τον βγάζει το ΕΚΑΒ από εκεί και να είναι άσπρος σαν το πανί. Δηλαδή, Θεέ μου. Αφού έκατσα από μακριά και δεν μπορούσα ούτε να τον βλέπω. Λέω, δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τρομακτικό να το ζεις. Σου λέω, κατάλαβα τον πανικό. Μου λέει, καημένη… Τι έγινε;…. Λέω, δεν ξέρω. Ξέρεις, γιατί και εκείνη αναστατώθηκε η κοπέλα. Ήταν στο διπλανό δωμάτιο για τη θεραπεία. Και μου λέει, γιατί είσαι έτσι. Εν τω μεταξύ, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι ο άνθρωπος είχε φύγει και ήταν ζωντανός. Λέω, θα τον συνεφέρουν. Ξέρω εγώ, κάπως θα γίνει κάτι», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

Για την αντίδραση της γιατρού, η εργαζόμενη ανέφερε:

«Ήρθε και έβαλε… Ήρθε, έβγαλε τη… και μετά έφυγε. Δεν ξέρω αν το είχε καταλάβει πολύ καλά. Ή δεν ξέρω αν μπορούσε να αντιδράσει. Ξέρεις, δεν… Δεν είχε καμία ειδικότητα. Δεν είχε τίποτα. Άδεια για το μηχάνημα προφανώς είχε από την Ελβετία.

Για το πώς λειτουργούσε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, είπε:

«Πες μου, γιατί κοντεύουμε να τρελαθούμε, όλοι μαζί εδώ πέρα. Είδες ότι το έχει πάρει πάνω της, αυτή τα κάνει όλα, τα πάντα, εμάς μας βγάζει έξω».

Επίσης, η εργαζόμενη του ιατρείου πρόσθεσε για το εάν υπήρχε απινιδωτής και για τη γιατρό:

«Υπήρχε απινιδωτής. Φυσικά και υπήρχε. Όχι, όχι, νομίζω δεν λειτούργησε».

(…)

«Αυτό, αυτό. Δηλαδή, σκέψου πόσο. Παίρνει τεράστια ευθύνη. Γιατί ήταν στα… Μην τον βάζεις καθόλου. Καθόλου, καθόλου, καθόλου. Αυτό. Ακριβώς αυτό σκεφτόμασταν και λέμε, ρε παιδιά, γιατί μόνη της το είπε, του πρότεινα αυτό γιατί δεν ήταν καλά. Δεν πρέπει να κάνεις κάτι άλλο, αν δεν ήταν καλά ο άνθρωπος;».