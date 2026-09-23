Τέλος στην γραφειοκρατία και στην αβεβαιότητα που αφορά στα χρέη από κληρονομιά μέσω μιας ψηφιακής «ακτινογραφίας» επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Δικαιοσύνης με τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου και σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου.

Πρόκειται για μια ρύθμιση που αναμορφώνει ριζικά τις διαδικασίες και τα μέσα ενημέρωσης των κληρονόμων με στόχο την πλήρη διαφάνεια, τη μείωση της γραφειοκρατίας και την προστασία των πολιτών από αφανή χρέη.

Μέχρι σήμερα, η αναζήτηση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης ενός κληρονομούμενου αποτελούσε μια χρονοβόρα και δαιδαλώδη διαδικασία, που συνεπαγόταν συχνά για τους κληρονόμους τον κίνδυνο ακούσιας αποδοχής χρεών. Με το νέο νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το υπουργείο, θα θεσπιστούν ψηφιακά εργαλεία και ενιαίες διαδικασίες που θα εξασφαλίζουν την ταχύτατη απεικόνιση της περιουσιακής κατάστασης.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, το υπουργείο Δικαιοσύνης ανέθεσε σε Ομάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους νομικούς, δικαστικούς λειτουργούς και υπηρεσιακά στελέχη, υπό την προεδρία του Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεωργίου Λέκκα, την διαμόρφωση κατάλληλου νομικού πλαισίου ώστε οι πολίτες, με ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες, να πληροφορούνται το ενεργητικό και το παθητικό της κληρονομίας.

Οι βασικοί πυλώνες της νέας νομοθεσίας θα περιλαμβάνουν:

Δημιουργία Κεντρικής Ψηφιακής Πλατφόρμας Κληρονομιάς: Οι πιστοποιημένοι κληρονόμοι θα αποκτούν, με μία μόνο αίτηση, πρόσβαση σε μια ενιαία ψηφιακή πύλη. Η πλατφόρμα θα συγκεντρώνει δεδομένα από τη φορολογική διοίκηση, τα τραπεζικά ιδρύματα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία.

Καθολική Απεικόνιση Ενεργητικού και Παθητικού: Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση που θα περιλαμβάνει:

Ενεργητικό: Ακίνητη περιουσία, τραπεζικούς λογαριασμούς, επενδυτικά προϊόντα και εταιρικά μερίδια.

Παθητικό: Οφειλές προς το Δημόσιο (ΑΑΔΕ, e-EFKA), δάνεια και κάρτες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, καθώς και λοιπά βεβαιωμένα χρέη προς τρίτους.

Αυστηρά Πρωτόκολλα Ασφάλειας και Προστασίας Δεδομένων: Οι νέες διαδικασίες θα εναρμονίζονται με τις αυστηρότερες προδιαγραφές προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR).

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στις πρωτοβουλίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, με σκοπό τη στήριξη του πολίτη και των δικαιωμάτων του , την ενίσχυση της διαφάνειας και την εμπέδωση της ασφάλειας του δικαίου στις κληρονομικές σχέσεις, προσαρμόζοντας το κληρονομικό δίκαιο στις κοινωνικές απαιτήσεις με αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων.