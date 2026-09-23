Νέα στοιχεία για τους ελέγχους που διενήργησε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου υπέστη ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, έδωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης. Ο ίδιος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν στον χώρο, καθώς και στις συνθήκες υπό τις οποίες, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε, παραπλανήθηκαν οι αρμόδιες αρχές.

Ο ίδιος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Τετάρτης 23 Σεπτεμβρίου, είπε: «Τον Ιούλιο του 2026 κατέθεσαν αίτημα στο οποίο έγραφαν για “αναπληρωματικό προσάρτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας”. Εξαπάτηση. Σε αυτό υπήρχαν κάποια έγγραφα από κάτω που μπήκαν στο φάκελο του ιατρείου. Στις 4 Σεπτεμβρίου γύρισε μετά από άδεια η προϊσταμένη ελέγχων η οποία βλέποντας τον φάκελο είδε ότι στο τιμολόγιο έγραφε “inuspheresis”».

«Τότε η προϊσταμένη έδωσε εντολή για συγκρότηση επιτροπής ώστε να γίνει έλεγχος τις επόμενες ημέρες αλλά μας πρόλαβε το θλιβερό γεγονός του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη», εξήγησε ο Γιώργος Πατούλης

«Ο πρώτος έλεγχος (σ.σ. στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου) έγινε το 2013 για την άδεια του ιατρείου. Το 2024 έγινε δειγματοληπτικά δεύτερος έλεγχος και το καλοκαίρι 2025 έγινε έλεγχος μετά από αναφορά και δεν βρέθηκε το μηχάνημα», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο τι συνέβη στον τελευταίο έλεγχο, σημείωσε: «Χτυπάει το κουδούνι, ανεβαίνουν επάνω, ανοίγουν μετά από 5 λεπτά και τους λένε “περιμένετε στο σαλόνι γιατί εξετάζει ο γιατρός”. Το τι έχει γίνει στα 5 λεπτά δεν το ξέρω. Οι επιτροπές ελέγχου του ΙΣΑ δεν είναι διωκτική αρχή να λέει “κάτω τα μολύβια, κάντε στην άκρη”. Βρήκαν τότε κάτι για τη φυγόκεντρο και ζήτησαν αλλαγή της κάτοψης και το πόρισμα. Αυτοί έφεραν το πόρισμα, πήγαν τον Σεπτέμβριο, δεν τους άνοιξαν, και ξαναπήγαν τον Νοέμβριο του 2025 και δεν βρέθηκε τίποτα», ανέφερε ο Γιώργος Πατούλης, διευκρινίζοντας ότι «έλεγχος με ραντεβού γίνεται μόνο για την έναρξη».