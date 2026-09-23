Το πλαίσιο της συνεργασίας του υπνοθεραπευτή, Νάσου Κομιανού, με τους γιατρούς της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο Γιώργος Μαζωνάκης, περιέγραψε η δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Ιωάννα Κολλινιάτη. Διευκρινίζοντας ότι «όλα τα έχει καταθέσει στον ανακριτή», υποστήριξε ακόμα ότι ο εντολέας της δεν είχε ρόλο στην πρόταση ή στην απόφαση για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης.

Η δικηγόρος υποστήριξε ότι ο κ. Κομιανός δεν θα μπορούσε, λόγω της ιδιότητάς του, να συστήσει ή να υποδείξει ιατρική πράξη, ενώ αρνήθηκε ότι είχε οικονομικό όφελος από την πλασμαφαίρεση ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με τη γιατρό.

Η πρώτη και μοναδική συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Σύμφωνα με την κ. Κολλινιάτη, η πρώτη και μοναδική επαφή του Νάσου Κομιανού με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε τη Δευτέρα, πριν από το περιστατικό της Τετάρτης. Όπως είπε, η συνάντηση οργανώθηκε μέσω γυναίκας από τον επαγγελματικό χώρο του υπνοθεραπευτή.

Κατά την ίδια, ο κ. Κομιανός πήγε στη συνάντηση προκειμένου να εξετάσει εάν θα μπορούσε να βοηθήσει τον Γιώργο Μαζωνάκη με τις δικές του υπηρεσίες. Όπως ανέφερε, δεν υπήρχε προηγούμενο ιστορικό του ασθενούς που να είχε συμπληρωθεί, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην είναι σε θέση να γνωρίζει το ιατρικό του υπόβαθρο.

Η συζήτηση, σύμφωνα με την περιγραφή της δικηγόρου, κατέληξε στο όνομα της γιατρού. Όπως είπε, ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι είχε κάνει στο παρελθόν προσπάθειες «καθαρισμού» ή «αποτοξίνωσης» και οι δύο άνδρες έφτασαν στην ιδέα να επικοινωνήσουν με τη γιατρό.

«Ας την πάρουμε ένα τηλέφωνο να δούμε αν έχει κάτι άλλο να μου προτείνει», φέρεται να είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης, σύμφωνα με την κ. Κολλινιάτη.

Η δικηγόρος διευκρίνισε ότι δεν μπορεί να γνωρίζει αν η πλασμαφαίρεση προτάθηκε κατά τη συγκεκριμένη τηλεφωνική συνομιλία ή αργότερα, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης συναντήθηκε με τη γιατρό. Σε κάθε περίπτωση, υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν γνώριζε ούτε το είδος της συγκεκριμένης θεραπείας ούτε την ύπαρξη των σχετικών μηχανημάτων και δεν είχε την ιδιότητα να προτείνει ιατρική πράξη.

«100% όχι» για παρέμβαση στην απόφαση για την πλασμαφαίρεση

Ερωτηθείσα για πληροφορίες και μηνύματα σύμφωνα με τα οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης φέρεται να είχε ενδοιασμούς για την πλασμαφαίρεση και ότι υπήρξε παρέμβαση του κ. Κομιανού προκειμένου να μεταπειστεί, η κα Κολλινιάτη ήταν κατηγορηματική.

«100% όχι», απάντησε όταν ρωτήθηκε εάν ο πελάτης της επηρέασε τον Γιώργο Μαζωνάκη ή του πρότεινε να κάνει πλασμαφαίρεση.

Όπως υποστήριξε, ο υπνοθεραπευτής «ούτε μπορεί να υποδείξει, ούτε μπορεί να πιέσει κάποιον να υποστεί μια ιατρική πράξη» και δεν θα αναλάμβανε μια τέτοια ευθύνη.

Η ίδια πρόσθεσε ότι δεν προτίθεται να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει επιμέρους πληροφορίες σχετικά με μηνύματα και επικοινωνίες, καθώς, όπως είπε, οτιδήποτε συνέβη έχει ήδη κατατεθεί από τον εντολέα της στον ανακριτή.

Η σύμβαση συνεργασίας και τα 40 ευρώ

Σε σχέση με τη συνεργασία του Νάσου Κομιανού με τους γιατρούς, η κα Κολλινιάτη ανέφερε ότι ο ίδιος ο εντολέας της προσκόμισε στον ανακριτή τη σχετική σύμβαση συνεργασίας.

Όπως εξήγησε, ο κ. Κομιανός διαθέτει δικό του γραφείο στην Κηφισιά και, όταν η γιατρός έκρινε ότι θα μπορούσε να βοηθήσει έναν ασθενή μέσω υπνοθεραπείας και υπήρχε και η δική του συναίνεση, μπορούσε να καλείται κατά περίπτωση στον χώρο της Πατριάρχου Ιωακείμ 6.

Η ίδια υποστήριξε ότι δεν έφερνε ο υπνοθεραπευτής πελάτες στους γιατρούς, ενώ, σύμφωνα με τη σύμβαση που επικαλέστηκε, δεν είχε απευθείας σχέση με τους ασθενείς του ιατρείου.

Για την οικονομική αμοιβή, η κα Κολλινιάτη ανέφερε ότι στη σύμβαση προβλέπεται ποσό 40 ευρώ ανά συνεδρία, το οποίο απέδιδαν οι γιατροί στον κ. Κομιανό. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η συγκεκριμένη σύμβαση είναι του 2025 και δεν γνωρίζει εάν υπήρξε μεταγενέστερη συμφωνία.

Η δικηγόρος αρνήθηκε, επίσης, ότι ο πελάτης της είχε οικονομικό συμφέρον από την πλασμαφαίρεση.

«Ο άνθρωπος αυτός δεν έπαιρνε καμία προμήθεια από τη γιατρό, δεν είχε λόγο κανέναν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο κ. Κομιανός έχει τη δική του επαγγελματική δραστηριότητα και ότι δεν χρειαζόταν να του παραπέμψει κάποιος πελάτες, καθώς, όπως είπε, δραστηριοποιείται για πολλά χρόνια στον χώρο της υπνοθεραπείας.

Η φωτογραφία και οι επικοινωνίες με τη γιατρό

Αναφερόμενη στη φωτογραφία που φέρεται να έστειλε η γιατρός στον κ. Κομιανό, η κ. Κολλινιάτη υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν ζήτησε τη φωτογραφία.

Όπως εξήγησε, ο κ. Κομιανός είχε ρωτήσει εάν ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει στο ραντεβού, καθώς σε προηγούμενη συνάντηση στο Ψυχικό, σε εστιατόριο, τον περίμενε περίπου 40 λεπτά.

Σύμφωνα με την ίδια, η γιατρός έστειλε τη φωτογραφία προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει και θα ήταν στην ώρα του στο ραντεβού. Η κ. Κολλινιάτη είπε ότι η φωτογραφία προκάλεσε αμηχανία στον πελάτη της, καθώς, όπως ανέφερε, δεν συμφωνούσε με τη φωτογράφιση του ανθρώπου.

Για τυχόν μεταγενέστερα μηνύματα ή επικοινωνίες, η δικηγόρος παρέπεμψε εκ νέου στην κατάθεση του εντολέα της στον ανακριτή, λέγοντας ότι δεν θα επιβεβαιώσει επιμέρους συνομιλίες ή μηνύματα, καθώς όλα έχουν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές.

Η κ. Κολλινιάτη ανέφερε ακόμα ότι ο Νάσος Κομιανός παρουσιάστηκε αυτοβούλως στον ανακριτή, όταν, όπως είπε, αντιλήφθηκε ότι ήταν ο «μοναδικός αποδέκτης» των σχετικών πληροφοριών.

Όπως περιέγραψε, είχε προηγηθεί επικοινωνία του με άλλους δικηγόρους και, όταν επικοινώνησε μαζί της και με τον κ. Γλύκα, τον συνόδευσαν στον ανακριτή, όπου και έδωσε την κατάθεσή του.

Η ίδια σημείωσε ότι οι δικηγόροι δεν έχουν πρόσβαση στη δικογραφία και ανέφερε πως, μέχρι αυτή τη στιγμή και από όσα έχει ακούσει δεν υπάρχουν μηνύματα στη δικογραφία. Υποστήριξε, πάντως, ότι ο εντολέας της έχει αναφέρει στον ανακριτή όλες τις επικοινωνίες που είχε, είτε αυτές έγιναν τηλεφωνικά είτε με άλλο τρόπο.

Κλείνοντας, η κ. Κολλινιάτη ανέφερε ότι ο Νάσος Κομιανός πενθεί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι, κατά την ίδια, είχε επιδιώξει να τον βοηθήσει.