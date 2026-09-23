Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε μεταξύ δύο ηλικιωμένων στη Φαρκαδόνα Τρικάλων, με αφορμή κτηματικές διαφορές.

Συγκεκριμένα, 75χρονος διαπληκτίστηκε με 79χρονο και, κατά τη διάρκεια του καβγά, φέρεται να τον χτύπησε με τσάπα, τραυματίζοντάς τον. Ο 79χρονος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Φαρκαδόνας, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα η Αστυνομία, προχωρώντας στη σύλληψη του 75χρονου. Οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το επεισόδιο διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, σύμφωνα με το trikalavoice.gr.