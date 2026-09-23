Τουλάχιστον επτά οδηγούς είχε «εξυπηρετήσει» ο αστυνομικός που συνελήφθη στον Βόλο, για να τους σβήσει κλήσεις ή να τους επιστρέψει πινακίδες.

Η σύλληψή του έγινε τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ύστερα από καταγγελία οδηγού ότι ο επίορκος αστυνομικός τού ζήτησε 700 ευρώ σε δύο δόσεις, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες που του είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η πρώτη δόση ύψους 350 ευρώ καταβλήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η δεύτερη προχθές, Δευτέρα.

Σε αυτή τη συνάντηση, ο επίορκος αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένα τα 350 ευρώ, τα οποία έβαλε σε φάκελο, στον οποίο είχαν μπει υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο γραφείο του αστυνομικού, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρεις παρόμοιοι φάκελοι με 800 ευρώ, τα οποία είχε παραλάβει από άλλους τρεις οδηγούς.

Κατά την προανάκριση προέκυψε, μάλιστα, ότι τον Αύγουστο του 2026 ο ίδιος αστυνομικός είχε παραλάβει με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα τρεις οδηγούς.

Σε βάρος του αστυνομικού σχηματίστηκε δικογραφία για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες

Από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος συνελήφθη απογευματινές ώρες της Δευτέρας, 21 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχή της Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, αστυνομικός για δωροληψία, ψευδή βεβαίωση και παράβαση της νομοθεσίας για τις ταυτότητες.

Προηγήθηκε κατάλληλη διερεύνηση καταγγελίας οδηγού, σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω αστυνομικός ζήτησε από τον ίδιο να του καταβάλει σε δύο δόσεις το χρηματικό ποσό των 700 ευρώ, προκειμένου να του επιστρέψει πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες είχαν αφαιρεθεί λόγω τροχονομικής παράβασης.

Ακολούθως, ο οδηγός, έχοντας πειστεί ότι η διαδικασία είναι νόμιμη, μετέβη τις πρώτες μέρες του Σεπτεμβρίου στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου παρέδωσε στον αστυνομικό το ποσό των -350- ευρώ και παρέλαβε τις πινακίδες.

Πριν την καταβολή της “δεύτερης δόσης”, ο οδηγός ενημέρωσε για το περιστατικό Αξιωματικό άλλης αστυνομικής Υπηρεσίας και ακολούθησε προανακριτική έρευνα από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος. Στο πλαίσιο αυτό, κατά τη συνάντηση για την καταβολή της «δεύτερης δόσης», ο αστυνομικός παρέλαβε προσημειωμένο χρηματικό ποσό 350 ευρώ και συνελήφθη.

Μάλιστα, κατά τη συνάντηση, ο κατηγορούμενος τοποθέτησε τα χρήματα μέσα σε φάκελο, πάνω στον οποίο είχαν τεθεί υπογραφές του ίδιου και του οδηγού, καθώς και υπηρεσιακή σφραγίδα.

Κατά την έρευνα στο γραφείο του, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 3 όμοιοι φάκελοι, που περιείχαν συνολικά 800 ευρώ, τα οποία, όπως διακριβώθηκε, ο αστυνομικός είχε παραλάβει από έτερους 3 οδηγούς, ως αθέμιτο χρηματικό ωφέλημα.

Παράλληλα, κατά την προανάκριση προέκυψε ότι τον Αύγουστο του 2026, παρέλαβε με την ίδια διαδικασία συνολικά 1.280 ευρώ από ακόμα 3 οδηγούς.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε Ανακριτή».