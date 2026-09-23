Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο και νέων διώξεων στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, ενώ οι αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας με καταιγιστικούς ρυθμούς.

«Είχα πει από την πρώτη ημέρα ότι δεν θα εκπλαγώ αν δούμε και νέες διώξεις για πρόσωπα που είναι στον περίγυρο. Μακάρι να διαψευστώ, αλλά δεν νομίζω. Και οι υπάλληλοι, δεν θα εκπλαγώ, αν κάποιοι από αυτούς έχουν θέμα με τις ψευδείς καταθέσεις και τις αντιφάσεις», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ ο κ. Τσούκαλης.

Άφησε, επίσης, ανοιχτό το ενδεχόμενο ποινικής δίωξης και για τον υπνοθεραπευτή, σχολιάζοντας τα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με την προφυλακισμένη γιατρό, καθώς και τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη που είχε λάβει από την ίδια στο κινητό του, την ώρα που ο τραγουδιστής έκανε πλασμαφαίρεση.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος, Κώστας Ντάλτας, ανέφερε στην ίδια εκπομπή πως «το μήνυμα με την καρδούλα είναι πρόδηλο ότι έχει σταλεί πριν πάρουν τα πράγματα δραματική τροπή, αλλιώς πρόκειται για πρωτοφανή παγκόσμια τέρατα».

Στο «μικροσκόπιο» οι αντιφάσεις στις καταθέσεις – Όσα είπε η γραμματέας του ιατρείου

Η έρευνα για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει επικεντρωθεί τόσο στον ακριβή θάνατο του τραγουδιστή και στις επικοινωνίες της Ιωάννας Γάκα με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομνηνό, όσο και στις αντιφάσεις των εργαζομένων του ιατρείου της οδού Καρνεάδου.

Στις καταθέσεις που έχουν δώσει οι εργαζόμενοι φέρεται να υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις ως προς τα κρίσιμα χρονικά σημεία.

Χθες, Τρίτη, ενώπιον του ανακριτή κατέθεσε η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου, η οποία είχε καλέσει το ΕΚΑΒ τη μοιραία ημέρα. Η ίδια διαφοροποίησε σε ένα κρίσιμο σημείο όσα είχε αναφέρει κατά την προανάκριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤNews, στην αρχική της κατάθεση είχε αναφέρει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο στις 15:30. Ενώπιον του ανακριτή, ωστόσο, φέρεται να είπε ότι έφτασε λίγα λεπτά πριν από τις 15:30.

Όπως φέρεται να κατέθεσε η 28χρονη, ο τραγουδιστής είχε προγραμματισμένο ραντεβού για τις 13:00 της Τετάρτης, αλλά έφτασε στον χώρο λίγα λεπτά πριν από τις 15:30. Σύμφωνα με την ίδια, μπήκε απευθείας στο γραφείο της γιατρού, Ιωάννας Γάκα, ενώ ο 58χρονος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, βρισκόταν στο δικό του γραφείο μαζί με άλλον ασθενή.

Η 28χρονη φέρεται, επίσης, να υποστήριξε ότι ο προφυλακισμένος γιατρός έκανε συνταγογράφηση για τον ασθενή του και πως, περίπου 45 λεπτά αργότερα, ενώ μπαινόβγαινε στον χώρο του ιατρείου της συζύγου του, της ζήτησε να καλέσει άμεσα το ΕΚΑΒ.

Οι χρόνοι που περιγράφει η γραμματέας, όμως, διαφοροποιούνται από την εκδοχή που έχει δώσει στην απολογία του ο 58χρονος κατηγορούμενος.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, με όσα φέρεται να έχει υποστηρίξει ο ίδιος ενώπιον του ανακριτή, από τις 15:30 έως τις 16:10 βρισκόταν στο γραφείο του μαζί με ασθενή. Μάλιστα, όπως έχει αναφέρει, στις 16:06 έκανε τη σχετική συνταγογράφηση, προσκομίζοντας και το αντίστοιχο έγγραφο.

Έτσι, προκύπτει απόκλιση μεταξύ των χρονικών περιγραφών της 28χρονης γραμματέα και του 58χρονου γιατρού, την ώρα που αναμένονται με ενδιαφέρον οι καταθέσεις των εργαζομένων του μοιραίου ιατρείου ενώπιον του ανακριτή, με τις Αρχές να επιχειρούν μέσω της διασταύρωσης των μαρτυριών να προσδιορίσουν με ακρίβεια τον χρόνο θανάτου του τραγουδιστή.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, είχε σημειώσει πως «δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους. Εννοώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης», είπε.

Όπως εκτίμησε, οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης, προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις.

«Για εμάς, η εμπλοκή ήταν ξεκάθαρη από την αρχή των δύο προσώπων που έχουν προφυλακιστεί. Θα δούμε σε τι βαθμό ο καθένας, αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, θα συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία την έρευνα, ώστε να έχει πλήρη εικόνα ο ανακριτής», είπε.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο πρόσωπο από την έρευνα. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Έως την Παρασκευή η προθεσμία για την προσφυγή των δύο γιατρών κατά της προφυλάκισης

Οι δύο γιατροί, εντωμεταξύ, που παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν προθεσμία έως την Παρασκευή, προκειμένου να προσβάλουν την απόφαση για την προσωρινή τους κράτηση και να καταθέσουν τα προβλεπόμενα ένδικα μέσα.

Σε πρώτη φάση, σύμφωνα με πληροφορίες από τους συνηγόρους τους, αναμένεται να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση μόνο ο 58χρονος γιατρός, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.