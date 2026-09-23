Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγγέλλει οικογένεια 12χρονου παιδιού, το οποίο, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, βρέθηκε να τρέχει έντρομο στον δρόμο, ζητώντας βοήθεια, ενώ φέρεται να το καταδίωκαν τέσσερις γυναίκες Ρομά.

Όπως αναφέρει η καταγγελία, το παιδί δέχθηκε ύβρεις και αντικείμενα που εκτοξεύτηκαν εναντίον του, ανάμεσά τους πέτρες και γυαλιά από σπασμένα μπουκάλια. Σε κατάσταση πανικού, προσπαθούσε να απομακρυνθεί, χωρίς –όπως υποστηρίζει– να γνωρίζει τον λόγο της επίθεσης.

Λίγα λεπτά αργότερα, η μητέρα του δέχθηκε ένα τηλεφώνημα που την αναστάτωσε. Στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν το παιδί της, φοβισμένο, να της λέει: «Μαμά, έλα γρήγορα… με κυνηγούν για να με σκοτώσουν».

Με αυτή τη φράση, όπως περιγράφει μιλώντας αποκλειστικά στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» η μητέρα, ξεκίνησε ο εφιάλτης μιας οικογένειας στον Πύργο, η οποία καταγγέλλει ότι βρέθηκε στο στόχαστρο μετά το θανατηφόρο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Λαμπετίου, όπου έχασε τη ζωή του ένας 17χρονος Ρομά.

Του ανταποκριτή μας στην Ηλεία στο patrisnews

Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δεν έχει καμμία απολύτως σχέση με το δυστύχημα, ότι δεν οδηγούσε, πως δεν έχει καν αυτοκίνητο, πως δεν βρισκόταν στο σημείο και δεν είχε καμμία εμπλοκή.

Ωστόσο, όπως καταγγέλλει, κάποιοι την υπέδειξαν ως… υπεύθυνη και από εκείνη τη στιγμή η ίδια και η οικογένειά της ζουν με τον φόβο.

«Δεν φοβάμαι για εμένα. Φοβάμαι για τα παιδιά μου. Γιατί όταν μια μάνα ακούει ότι θα πειράξουν τα παιδιά της, δεν μπορεί να ηρεμήσει ποτέ ξανά», λέει.

Ήταν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026. Η 12χρονη είχε μόλις ολοκληρώσει τον αγιασμό στο σχολείο της. Μετά τη λήξη πέρασε από τον χώρο εργασίας της μητέρας της. «Μου είπε ότι θα πάει σπίτι. Της είπα ότι θα αργήσω να τελειώσω τη δουλειά μου. Τη συνόδευσα μέχρι ένα σημείο, της είπα να προσέχει και να έχουμε επικοινωνία με το κινητό».

Λίγα λεπτά αργότερα, το τηλέφωνο χτύπησε. Η κόρης της «…έκλαιγε με λυγμούς. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μου φώναζε να πάω γρήγορα γιατί την κυνηγούν για να τη σκοτώσουν», περιγράφει η μητέρα.

Της πετούσαν πέτρες και γυαλιά

Η μητέρα προσπάθησε να καταλάβει τι είχε συμβεί. Σύμφωνα με την καταγγελία της, η κόρη της τής είπε ότι δεν είχε προκαλέσει κανέναν και ότι δεν είχε προηγηθεί κανένα περιστατικό.

Όπως αναφέρει η ίδια, οι τέσσερις γυναίκες ΡΟΜΑ που φέρεται να την ακολούθησαν, είχαν στενή συγγενική σχέση με τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο της 7ης Σεπτεμβρίου στο Λαμπέτι. «Μου είπε ότι δεν τους έκανε τίποτα. Ότι απλώς την είδαν και άρχισαν να την ακολουθούν».

Όπως περιγράφει η μητέρα, η κόρη της όταν είδε τις τέσσερις μαυροφορεμένες γυναίκες επειδή φοβάται τους ΡΟΜΑ «…άλλαζε πεζοδρόμιο για να ξεφύγει και άλλαζαν κι αυτές. Πήγαινε από τη μία πλευρά και την ακολουθούσαν. Πήγαινε από την άλλη και πάλι πίσω της». Η μικρή, όπως αναφέρει η μητέρα της, κατάλαβε ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Και άρχισε να τρέχει.

«Το παιδί μου έτρεχε για να σωθεί. Φώναζε βοήθεια. Ήταν μόνη της στον δρόμο και προσπαθούσε να βρει κάπου να προστατευτεί».

Σύμφωνα με τη μητέρα, η κόρη της κατήγγειλε ότι δέχθηκε ύβρεις και ότι της πετάχτηκαν πέτρες, μπουκάλια και κομμάτια γυαλιού.

«Μιλάμε για ένα παιδί 12 ετών. Ένα παιδί που μόλις είχε ξεκινήσει το Γυμνάσιο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι κάποιος μπορεί να τρομοκρατήσει έτσι ένα παιδί».

Η μικρή κατάφερε τελικά να φτάσει σε επιχείρηση της περιοχής και να ζητήσει βοήθεια. Εκεί έφτασε λίγη ώρα αργότερα η μητέρα της.

Η στιγμή που η μητέρα βρέθηκε αντιμέτωπη με τις απειλές

«Όταν έφτασα, το μόνο που με ένοιαζε ήταν να βρω το παιδί μου. Να δω ότι είναι καλά», λέει η ίδια στην «Π».

Σύμφωνα με την περιγραφή της, τότε μια γυναίκα την πλησίασε και της είπε: «Εσύ είσαι αυτή που σκότωσε τον αδερφό μου».

Η μητέρα υποστηρίζει ότι προσπάθησε να εξηγήσει την πραγματικότητα. «Τους είπα ότι δεν οδηγώ, ότι δεν έχω σχέση με το τροχαίο, ότι δεν ήμουν εκεί. Τους είπα ότι κάνουν λάθος άνθρωπο». Όμως, όπως καταγγέλλει, η κατάσταση κλιμακώθηκε. Και τότε, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, ακούστηκαν οι απειλές που δεν μπορεί να ξεχάσει. «Μου είπαν: “Τώρα θα δεις πώς είναι να σκοτώνουν το παιδί σου. Θα σκοτώσουμε την κόρη σου”».

«Μου είπαν ότι ξέρουν το σπίτι μου και τα παιδιά μου»

Η μητέρα καταγγέλλει ότι οι απειλές δεν σταμάτησαν εκεί. Όπως λέει, αφορούσαν ολόκληρη την οικογένειά της. «Μου είπαν ότι ξέρουν πού μένω. Ότι ξέρουν ότι έχω παιδιά, ότι έχω σκυλιά. Μου είπαν ότι θα σκοτώσουν πρώτα τα παιδιά μου για να πονέσω και μετά εμένα. Ότι θα μας κάψουν μέσα στο σπίτι». Λόγια που, όπως λέει, άλλαξαν τη ζωή της.

«Από εκείνη τη στιγμή δεν κοιμάμαι όπως πριν. Κοιτάζω τα παιδιά μου και σκέφτομαι αν μπορώ να τα προστατεύσω».

Η οικογένεια έφυγε από το σπίτι

Μετά το περιστατικό, η γυναίκα κάλεσε την Αστυνομία. Όπως αναφέρει, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και στη συνέχεια η ίδια και η κόρη της οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα Πύργου. «Η κόρη μου ήταν σε κατάσταση σοκ. Έτρεμε. Έκλαιγε. Δεν μπορούσε να συνέλθει από αυτό που είχε ζήσει».

Το δικαστήριο επέβαλε, ποινές φυλάκισης δύο μηνών με αναστολή 15 μηνών στις τέσσερις γυναίκες. Ωστόσο, για την οικογένεια, η δικαστική απόφαση δεν έβαλε τέλος στην αγωνία.

Όμως, όπως λέει, η δικαστική εξέλιξη δεν έδιωξε τον φόβο. «Έφυγα από το σπίτι μου. Πήρα τα παιδιά μου και πήγαμε αλλού. Δεν ένιωθα ασφαλής».

Για τη γυναίκα, το μεγαλύτερο ερώτημα παραμένει ένα… Πώς βρέθηκε στο στόχαστρο;

«Αυτό που θέλω να μάθω είναι ποιος έδωσε τα στοιχεία μου. Ποιος είπε ότι εγώ έχω σχέση. Γιατί κάποιος έβαλε στο στόχαστρο εμένα και τα παιδιά μου».

Η ίδια λέει πως κατανοεί τον πόνο μιας οικογένειας που έχασε ένα παιδί.

«Είμαι μάνα. Καταλαβαίνω τον πόνο. Όταν έμαθα ότι χάθηκε ένα παιδί, στενοχωρήθηκα. Αλλά ο πόνος δεν μπορεί να οδηγεί σε κατηγορίες και απειλές απέναντι σε ανθρώπους που δεν έχουν σχέση».

Σήμερα, η γυναίκα δηλώνει πως ζητά να μπορέσει η οικογένειά της να ζήσει ξανά χωρίς φόβο. «Το μόνο που ζητάω είναι να προστατευτούν τα παιδιά μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο. Μια μάνα όταν φοβάται για τα παιδιά της, δεν μπορεί να κάνει ότι δεν συμβαίνει τίποτα».