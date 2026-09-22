Σε φορολογικές απάτες μέσω εικονικών εταιρειών, λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος φέρεται να δραστηριοποιούνταν εγκληματική οργάνωση, την εξάρθρωση της οποίας ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η δράση της προκάλεσε στο ελληνικό Δημόσιο ζημιά που ξεπερνά τα 2,35 εκατομμύρια ευρώ, από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές που δεν καταβλήθηκαν.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που προηγήθηκε το τελευταίο 24ωρο σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο φερόμενα ως διευθυντικά μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 40 και 41 ετών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 18 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με την πολύμηνη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, η οργάνωση φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2022. Τα μέλη της φαίνεται να δημιουργούσαν εταιρείες Γενικού Εμπορίου, υπό τη διαχείριση «αχυράνθρωπων», πραγματοποιώντας εν συνεχεία εμπορικές συναλλαγές και ενδοκοινοτικές αγορές προϊόντων με τη χρήση των ΑΦΜ των συγκεκριμένων «εικονικών» εταιρειών με σκοπό την μη καταβολή ΦΠΑ.

Για τη διακίνηση των προϊόντων εκδίδονταν και χρησιμοποιούνταν φορολογικά παραστατικά, εικονικά ή μη, ώστε οι φορολογικές υποχρεώσεις να μεταφέρονται στις εταιρείες που εμφανίζονταν στο όνομα των «αχυράνθρωπων». Για να περιορίζεται ο κίνδυνος εντοπισμού, σύμφωνα με την Αστυνομία, δημιουργούνταν διαδοχικά νέες εταιρείες, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευση υπέρμετρων φορολογικών επιβαρύνσεων στο ίδιο ΑΦΜ και να μην γίνονται αντιληπτοί.

Οι «αχυράνθρωποι» φέρεται να λάμβαναν αμοιβή από 500 έως 1.500 ευρώ τον μήνα ή να ήταν άτομα που βρίσκονταν σε κατάσταση κοινωνικής περιθωριοποίησης. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, τα κατηγορούμενα ως μέλη ασφάλιζαν τους ίδιους, αλλά και συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα, χωρίς την καταβολή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Επιπλέον, ορισμένες από τις εταιρικές έδρες χρησιμοποιούνταν, κατά την Αστυνομία, ως χώροι αποθήκευσης και διανομής λαθραίων αλκοολούχων ποτών, καθώς και προϊόντων, όπως καφές και ηλεκτρονικά τσιγάρα, που προέρχονταν από κλοπές. Από την έρευνα φαίνεται να προέκυψε ότι διακινήθηκαν τουλάχιστον 572 φιάλες αλκοολούχων ποτών, ενώ οι δασμολογικές επιβαρύνσεις υπολογίζονται σε 6.809,96 ευρώ και η αποδοχή προϊόντων εγκλήματος σε 7.350 ευρώ.

Πάνω από 11 εκατ. ευρώ οι οφειλές των «αχυράνθρωπων»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, η ζημιά του Δημοσίου από τη μη καταβολή φόρων και ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 2.35 εκατ. ευρώ, ενώ την ίδια ώρα, οι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονται να έχουν συνολικές οφειλές άνω των 11 εκατ. ευρώ, προερχόμενες από τη συμμετοχή τους σε επιχειρηματικές οντότητες της χώρας κι από εργοδοτικές εισφορές.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, εταιρείες και οχήματα κατασχέθηκαν 122 φιάλες λαθραίων αλκοολούχων ποτών, 84 ηλεκτρονικά τσιγάρα, 76 κιλά καφέ, 3.890 κάψουλες καφέ, 10 κινητά τηλέφωνα, ένα laptop, 8.355 ευρώ, εταιρικές σφραγίδες, έγγραφα και τραπεζικές κάρτες.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.