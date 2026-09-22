Διευρύνεται ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων στο πλαίσιο της ανάκρισης για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μετά τον υπνοθεραπευτή, το κατώφλι του 32ου τακτικού ανακριτή πέρασε η 28χρονη γραμματέας του ιατρείου της οδού Καρνεάδου, με τη μαρτυρία της να θεωρείται κομβικής σημασίας.

Η μάρτυρας, η οποία προανακριτικά έχει καταθέσει δύο φορές, κλήθηκε από τον ανακριτή μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση των κατηγορουμένων, η 28χρονη γραμματέας υποστηρίζει ότι περίπου στις 15:30 το μοιραίο μεσημέρι, και ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, έφτασε ο ασθενής του 58χρονου γιατρού που εκείνη την ώρα ξεκουραζόταν στον καναπέ. Σύμφωνα με όσα φέρεται να λέει η γραμματέας, μέχρι τις 16:10 ο κατηγορούμενος γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή του. Μάλιστα, επικαλείται και το γεγονός πως ο γιατρός προέβη σε συνταγογράφηση εξετάσεων του ασθενούς, που όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει ήδη προσκομιστεί στην ανάκριση, πραγματοποιήθηκε στις 16:06.

Με τη μαρτυρία της, η 28χρονη εμφανίζεται να επιβεβαιώνει όσα ισχυρίστηκε απολογούμενος ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος επιμένει πως δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεία του τραγουδιστή.

Η υπεράσπιση των δύο προφυλακισμένων γιατρών έχει τη δυνατότητα να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο κατά των ενταλμάτων προσωρινής κράτησης έως την Παρασκευή. Οι πληροφορίες, ωστόσο, επιμένουν πως εξετάζεται το ενδεχόμενο σε πρώτη φάση να προσφύγει μόνο ο 58χρονος γιατρός και να ζητήσει απευθείας από τον ανακριτή να βγει από τη φυλακή και να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με «βραχιολάκι».

Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο της ανάκρισης αναμένεται να κληθούν για να καταθέσουν όλες οι εργαζόμενες του ιατρείου, καθώς έχουν εντοπιστεί αντιφάσεις σε όσα έχουν υποστηρίξει προανακριτικά.