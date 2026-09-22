Εξηγήσεις στον ανακριτή για πάνω από δύο ώρες έδωσε χθες ο υπνοθεραπευτής, Νάσος Κομιανός, σχετικά με τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που έλαβε στο κινητό του από την προφυλακισμένη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, με την οποία όπως αποδεικνύεται είχαν στενή συνεργασία.

Ο ίδιος, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μία φορά τον τραγουδιστή, δύο ημέρες πριν τον θάνατό του, και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση που διατηρούσε με την κατηγορούμενη γιατρό της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Ο κ. Κομιανός, που θεωρείται μάρτυρας-«κλειδί» στην πολύκροτη υπόθεση του δημοφιλούς τραγουδιστή, προσήλθε αυτοβούλως να καταθέσει, ενώ χθες εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

«Ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το θάνατο ενός σπουδαίου καλλιτέχνη, όπως ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Και φυσικά, όταν το αδίκημα το οποίο αποδίδεται στους κατηγορούμενους είναι η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και προφανώς έχει πολύ μεγάλη απόσταση, δεν είναι καν εκεί, δεν είναι στο χώρο, δεν συνδέεται, δεν κάνει, δεν κατευθύνει, δεν συμμετέχει και δεν υπάρχει κανένα στοιχείο προφανώς θεωρώ τουλάχιστον με τα υπάρχοντα στοιχεία ότι δεν μπορεί να αποδοθεί οποιαδήποτε κατηγορία» δήλωσε το πρωί της Τρίτης στο Mega ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή, Γιάννης Γλύκας.

Όπως ανέφερε ο κ. Γλύκας, «προφανώς, τον ξένισε η αποστολή της φωτογραφίας αυτής και η αποδοχή από εκείνον. Αντέδρασε μηχανικά, αλλά ουσιαστικά ήταν μια μορφή ενημέρωσης ότι ολοκληρώνεται η διαδικασία. Προφανώς, δεν έχει καταλάβει ότι δεν πήγαινε καλά το πράγμα».

Σχετικά με τη συνεργασία του υπνοθεραπευτή με την προφυλακισμένη γιατρό, Ιωάννα Γάκα, ο δικηγόρος του ανέφερε:

«Τον τελευταίο χρόνο είχαν μια πιο έντονη συνεργασία. Υπήρχε και μια υπογραφή μιας σύμβασης για επιστημονική συνεργασία. Σε άλλο χώρο, εκεί όπου θα γινόταν και το ραντεβού με τον μετέπειτα εκλιπόντα, έστελνε πελάτες και ο συγκεκριμένος άνθρωπος πληρωνόταν κατά αποκοπή».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γλύκας παραδέχτηκε ότι ο εντολέας του έστελνε πελάτες στην κατηγορούμενη. «Ναι, του έστελνε πελάτες. Το μόνο που έχω διαβάσει είναι ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος για κάθε πελάτη, κατά κάποιον τρόπο, λάμβανε ένα χρηματικό ποσό, των 40 ευρώ» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε όσα δήλωσε ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή: