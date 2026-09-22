Την προσωπική της εμπειρία με τον υπνοθεραπευτή, Νάσο Κομιανό, που είχε λάβει στο κινητό του από την κατηγορούμενη γιατρό μία φωτογραφία που απεικονίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη την ώρα της πλασμαφαίρεσης, περιέγραψε μία γυναίκα το πρωί της Τρίτης στο Mega.

Η κυρία Δήμητρα μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και αναφέρθηκε στη συνεδρία που είχε με τον υπνοθεραπευτή, λέγοντας πως δεν κατάφερε να την υπνωτίσει.

«Ήρθε στον χώρο μου, συστημένος από μία ξαδέρφη μου, η οποία είχε κάνει συνεδρία μαζί του και είχε μείνει πολύ ευχαριστημένη. Εγώ μπορώ μόνο να μιλήσω για το προσωπικό μου βίωμα. Ήρθε στον χώρο μου. Μπήκε με έναν πολύ οικείο αέρα, δηλαδή άνετος πολύ. Δεν είχε κάποια συστολή στη συμπεριφορά του. Με ακολούθησε στην κουζίνα όσο εγώ ετοίμαζα το αφέψημά του. Ήταν πάρα πολύ κοντά σε μένα» σημείωσε η καταγγέλλουσα και συνέχισε:

«Καθίσαμε στο σαλόνι. Μου εξήγησε, ας πούμε, τη διαδικασία, ότι θα κάνουμε κάποιες ασκήσεις για να χαλαρώσω, θα μου δώσει μετά την υποβολή, η οποία υποβολή είναι όταν βαρύνουν τα χέρια μου και πέσουν προς τα κάτω, αυτό σημαίνει ότι θα αρχίσω να μπαίνω στη διαδικασία της ύπνωσης. Ξάπλωσα μετά, όπως και έγινε. Όταν λοιπόν μου έδωσε την εντολή, εγώ ξάπλωσα και άρχισε να μου κάνει ερωτήσεις. Πού βρίσκεσαι τώρα; Τι βλέπεις; Πώς νιώθεις;».

Όπως εξομολογείται η ίδια, «ήταν γενικά θα έλεγα σαν αναδρομή. Δηλαδή πού βρίσκεσαι τώρα; Εγώ του είπα ότι βρίσκομαι σε ένα σκοτεινό χώρο, ας πούμε κάτι σαν καταγώγιο, σαν μπουντρούμι. Δεν ήμουν υπνωτισμένη, όλα αυτά που έλεγα ήταν κύματα της φαντασίας μου. Όχι μόνο δεν καταλάβαινε ότι δεν είμαι υπνωτισμένη, σε κάποια στιγμή σηκώθηκε, άρχισε να περιηγείται στον χώρο».

Όταν η ίδια του αποκάλυψε ότι είχε πλήρη συνείδηση και δεν υπνωτίστηκε, εκείνος προσπάθησε να δικαιολογηθεί ισχυριζόμενος ότι ανήκει στο 1% του πληθυσμού που είναι «πνευματικά αφυπνισμένο» και δεν υπνωτίζεται.

Δείτε τη μαρτυρία για τον υπνοθεραπευτή:

Υπενθυμίζεται ότι χθες Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, ο Νάσος Κομιανός κατέθετε για πάνω από 2 ώρες στον ανακριτή, για την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς και για τη σχέση του με τον τραγουδιστή και τους δύο προφυλακισμένους γιατρούς της οδού Καρνεάδου, Ηλία Θεοδωρόπουλο και Ιωάννα Γάκα.

«Ο Μαζωνάκης στο ραντεβού της Δευτέρας είχε καθυστερήσει 40 λεπτά, γι’ αυτό ρώτησα την γιατρό αν πήγε στην ώρα του για να υπολογίσω αν θα καθυστερήσει να έρθει σε εμένα μετά. Ξαφνιάστηκα και εγώ με τη φωτογραφία. Σοκαρίστηκα και λυπάμαι για όσα έγιναν. Πριν από αυτό το μήνυμα είχαν προηγηθεί και τηλεφωνικές μας συνομιλίες με την γιατρό», φέρεται να ισχυρίστηκε μεταξύ άλλων ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής.