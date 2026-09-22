Στην πορεία των ερευνών της Αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Η ΕΛ.ΑΣ. επενέβη αυτοβούλως από τη στιγμή που ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής είχε μεταφερθεί νεκρός στο νοσοκομείο από ιδιωτικό χώρο. Ουσιαστικά φτάσαμε στο νοσοκομείο όταν ενημερωθήκαμε ότι μεταφέρθηκε από ιδιωτικό χώρο αυτός ο άνθρωπος, νεκρός. Γι’ αυτό ακριβώς και επενέβη αυτοεπάγγελτα η αστυνομία, για να διερευνήσει τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου σε ιδιωτικό χώρο. Είτε αυτός είναι ιατρείο, είτε είναι οικία, γίνεται σε κάθε περίπτωση», τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

«Είπαμε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν διαφορετικά αυτά που βρήκαν στην πορεία οι αστυνομικοί σε σχέση με αυτά που κατέθεταν αρχικά οι γιατροί στις ένορκες καταθέσεις τους, ως μάρτυρες το πρώτο εκείνο βράδυ. Η διεύθυνση εγκληματολογικών ερευνών έδωσε δύο εκθέσεις στην ανάκριση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη αυτή η διαδικασία με τα ψηφιακά πειστήρια», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η κ. Δημογλίδου στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους.

«Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους. Εννοώ ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχαμε συλλέξει κατά τη διάρκεια της προανάκρισης», είπε.

Όπως εκτίμησε, οι εργαζόμενοι αναμένεται να κληθούν και στο πλαίσιο της ανάκρισης προκειμένου να δώσουν διευκρινίσεις.

«Τα επιπλέον πρόσωπα προέκυψαν κατά την ανάκριση, όταν είχε ξεκινήσει ήδη η διαδικασία της ανάκρισης. Από εκεί και πέρα, καλούνται από τον ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τα δύο πρόσωπα που έχουν προφυλακιστεί, η κ. Δημογλίδου δήλωσε ότι για την Αστυνομία η εμπλοκή τους είχε προκύψει από την αρχή, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι ο βαθμός ευθύνης τους αποτελεί ζήτημα που θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη.

«Για εμάς, η εμπλοκή ήταν ξεκάθαρη από την αρχή των δύο προσώπων που έχουν προφυλακιστεί. Θα δούμε σε τι βαθμό ο καθένας, αυτό θα το αποφασίσει η Δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα, θα συμπληρώσουμε με τα υπόλοιπα στοιχεία την έρευνα, ώστε να έχει πλήρη εικόνα ο ανακριτής», σημείωσε.

«Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε με την εξέταση των ψηφιακών πειστηρίων. Οποιοδήποτε δεδομένο προκύψει θα πρέπει να δοθεί στην ανάκριση. Και της άρσης τηλεφωνικού απορρήτου. Είναι πολύ σημαντικό. Για να δούμε τα στοιχεία, για να δούμε ποιος έστελνε τι, τι συνομιλίες υπήρχαν», τόνισε η κ. Δημογλίδου.

Μάλιστα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο πρόσωπο από την έρευνα. «Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιουδήποτε άλλου τρίτου προσώπου», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι δεν είχε καταγραφεί στην Αστυνομία κάποια επίσημη καταγγελία για το συγκεκριμένο ιατρείο, ούτε πριν ούτε μετά το περιστατικό.

«Καμία καταγγελία δεν είχε γίνει στην Αστυνομία επισήμως για αυτό το ιατρείο. Ούτε πριν το περιστατικό, ούτε μετά το περιστατικό. Δεν έχει έρθει τουλάχιστον στην αστυνομία», ανέφερε.

«Οι έρευνες, οι δικές μας, περιορίστηκαν στο ιατρείο και στις οικίες και του θύματος και των δύο κατηγορούμενων, χωρίς βέβαια να υπάρχουν ιδιαίτερα ευρήματα που να βοηθήσουν την έρευνα. Δεν βρέθηκαν χρήματα, απ’ όσο γνωρίζω στα σπίτια, ούτε χρηματοκιβώτιο», σημείωσε.