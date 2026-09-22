Στις κρίσιμες τοξικολογικές εξετάσεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα στρέφεται το ενδιαφέρον στην τραγική υπόθεση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή, Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ιατροδικαστής, Γρηγόρης Λέων, μίλησε σε σημερινές του δηλώσεις για τη σημασία που έχει η συγκεκριμένη εξέταση, ενώ αναφέρθηκε και στους ισχυρισμούς ότι είχε γίνει αναισθησία στον Γ. Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Λέων, οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένονται εντός των επόμενων ημερών. «Πιστεύω ότι σε μία τέτοια υπόθεση δεν θα ακολουθηθεί η ρουτίνα των άλλων υποθέσεων και δεν το λέω για την επωνυμία του θύματος αλλά για τη σπουδαιότητα της υπόθεσης και κυρίως για τον κακουργηματικό χαρακτήρα που έχει», εξήγησε.

«Εδώ φαίνεται πράγματι ότι οι τοξικολογικές εξετάσεις γίνονται όλο και πιο κρίσιμες, με την έννοια ότι υπάρχουν ισχυρισμοί περί αναισθησίας, άρα εδώ η τοξικολογική εξέταση θα αποδείξει αν και εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε μορφή αναισθησίας», επεσήμανε ακόμη σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Action24.

Μεγάλο ερωτηματικό, όπως είπε, «εάν και εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξε αναισθησία, είναι γιατί έγινε αυτή χωρίς τον ειδικό, χωρίς αναισθησιολόγο. Πρέπει να δούμε αν έχουν χορηγηθεί και άλλες ουσίες –βέβαια εκεί θα χρειαστούν ίσως πιο εξειδικευμένες εξετάσεις– κατά τη διάρκεια της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Όλα εξαρτώνται και από το τι θα καταθέσουν οι κατηγορούμενοι και οι διασώστες. Αν ειπωθεί ότι έχουν χορηγηθεί ουσίες και εκεί θα πρέπει να γίνουν εξειδικευμένες αναλύσεις, ώστε να επιβεβαιωθούν ή όχι».

«Οι τοξικολογικές θα μας δείξουν και κάτι λιγότερο ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση, αν ο συγκεκριμένος θανών λάμβανε κατά τις προηγούμενες ημέρες την οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή ή την οποιαδήποτε ουσία», επεσήμανε τέλος ο ιατροδικαστής.

Οι εξηγήσεις του υπνοθεραπευτή και τα επόμενα βήματα

Εντωμεταξύ, χθες, Δευτέρα 22/9, εμφανίστηκε ενώπιον του ανακριτή ο υπνοθεραπευτής των βορείων προαστίων, για να δώσει εξηγήσεις για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που έλαβε στο κινητό του από τη γιατρό του ιατρείου της Καρνεάδου.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι συνάντησε μόνο μία φορά τον τραγουδιστή, δύο ημέρες πριν από τον θάνατό του, και περιέγραψε την επαγγελματική σχέση που διατηρούσε με την κατηγορούμενη.

«Ως μάρτυρας αυτής της ιστορίας ήρθα να συμβάλω, ώστε να διαφωτιστούν κάποιες πτυχές της υπόθεσης και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω απολύτως τίποτα, καθώς η έρευνα της Δικαιοσύνης βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε χαρακτηριστικά έξω από το γραφείο του ανακριτή.

Ο δικηγόρος του, Γιάννης Γλύκας, ανέφερε ότι ο υπνοθεραπευτής προσήλθε αυτοβούλως ως μάρτυρας, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανακριτική διαδικασία είναι μυστική.

Αποχωρώντας και εμφανώς ενοχλημένος από τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, ο υπνοθεραπευτής είπε: «Σας ευχαριστώ που με ξεφτιλίζετε και με κάνατε γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σταματήστε τον διασυρμό μου».

Υπενθυμίζεται ότι ο υπνοθεραπευτής είναι ο πρώτος από τους μάρτυρες που έχει καλέσει ο ανακριτής ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση.

Ο κύκλος των μαρτυρικών καταθέσεων θα διευρυνθεί, καθώς αναμένεται να εξεταστούν όλες οι εργαζόμενες που βρίσκονταν στο ιατρείο τις κρίσιμες ώρες και στις προανακριτικές τους καταθέσεις έχουν υποπέσει σε αντιφάσεις.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ θα κληθούν στο πλαίσιο της ανάκρισης να περιγράψουν τι αντίκρισαν όταν έφτασαν στο ιατρείο του Κολωνακίου και σε τι κατάσταση ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ η άρση απορρήτου που έχει διαταχθεί ενδεχομένως να προσθέσει και νέα πρόσωπα στη λίστα των μαρτύρων.