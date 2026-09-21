Μόνες τους στο πεζοδρόμιο, επί της λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου, στη Θεσσαλονίκη, εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι δύο ανήλικες αδερφές, ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών.

Τα δύο μικρά κορίτσια, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχαν διαφύγει της εποπτείας του 31χρονου πατέρα τους, με καταγωγή από την Γκάνα, και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους, χωρίς να συνοδεύονται από κάποιον ενήλικα.

Περαστικοί φαίνεται πως είδαν τα κοριτσάκια και ειδοποίησαν τις Αρχές, οι οποίες προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα για έκθεση ανηλίκων.