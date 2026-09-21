Με τις καταθέσεις συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών να συνεχίζονται ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, το ενδιαφέρον της σημερινής συνεδρίασης στρέφεται και στο αίτημα για την εξέταση του κατασχεθέντος κινητού τηλεφώνου του σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται μετά και τη θετική εισαγγελική πρόταση επί του αιτήματος, που είχε υποβληθεί από συνήγορο υποστήριξης της κατηγορίας.

Ειδικότερα, η εισαγγελέας πρότεινε την άρση απορρήτου και τη διενέργεια εργαστηριακής πραγματογνωμοσύνης στη συσκευή για τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις, τα εισερχόμενα και εξερχόμενα SMS, MMS καθώς και τις εφαρμογές εισερχόμενων και εξερχόμενων δεδομένων, όπως viber, και σε περίπτωση που διαπιστωθούν διαγραμμένα αρχεία να γίνει προσπάθεια ανάκτησής τους.

Με την εισαγγελική πρόταση συντάχθηκαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας αλλά και ο συνήγορος υπεράσπισης του σταθμάρχη, Στέφανος Παντζαρτζίδης. Υπενθυμίζεται ότι το αίτημα υποβλήθηκε μετά την κατάθεση της κόρης του θανόντος μηχανοδηγού της επιβατικής αμαξοστοιχίας, Γεώργιου Κουτσούμπα. Η μάρτυρας, στην κατάθεσή της, αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε ένα «ενδεκάλεπτο κενό» στις επικοινωνίες σταθμαρχών-μηχανοδηγών μετά την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας και πριν την σύγκρουση στα Τέμπη και στα αιτήματά της στον ειδικό εφέτη ανακριτή Σωτήρη Μπακαϊμη για την άρση απορρήτου των επικοινωνιών και για την κατάσχεση του καταγραφικού του Σιδηροδρομικου Σταθμού Λάρισας.

Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τρεις συνεδριάσεις, όπου αναμένεται να καταθέσει και η Μαρία Καρυστιανού, μητέρα της Μάρθης Ψαροπούλου.

Για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη κατηγορούνται συνολικά 36 πρώην και νυν στελέχη οργανισμών του ελληνικού σιδηροδρόμου όπως ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, Hellenic Train, ΡΑΣ και υπουργείο Μεταφορών.

Οι 33 από τους 36 κατηγορούνται για την επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποίες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) Τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού. H συγκεκριμένη κακουργηματική πράξη επιφέρει ποινή μέχρι ισόβια κάθειρξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.