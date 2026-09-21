Την πόρτα του ανακριτή θα περάσει σήμερα, Δευτέρα (21/09), ο υπνωτιστής που εμπλέκεται στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη με την κατάθεσή του να αναμένεται να ρίξει φως στις συνθήκες θανάτου αλλά και στα τελευταία λεπτά του καλλιτέχνη.

Ο υπνοθεραπευτής, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 21/9 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» αναμένεται να υποστηρίξει ότι είχε συναντηθεί με τον Γιώργο Μαζωνάκη σε εστιατόριο στο Ψυχικό για τη λήψη ιστορικού, ενώ είχαν προγραμματίσει επόμενο ραντεβού για υπνοθεραπεία στην Κηφισιά, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τη μαρτυρία του ταξιτζή που μετέφερε το θύμα.

Στο «μικροσκόπιο» τα τηλέφωνα

Η έρευνα που πραγματοποιούν οι Αρχές φαίνεται να διευρύνεται μετά το άνοιγμα των τηλεφωνικών συσκευών του τραγουδιστή και των κατηγορούμενων γιατρών, φέρνοντας στο φως ένα πιθανό ευρύτερο δίκτυο γιατρών που έκανε γνωματεύσεις και παρέπεμπε ασθενείς.

Παράλληλα, δίνεται μεγάλη έμφαση στην επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που έστειλε η 56χρονη γιατρός στον υπνοθεραπευτή.

Τα νέα πρόσωπα που μπαίνουν στο «κάδρο» των ερευνών

Οι έρευνες συνεχίζονται και στο «κάδρο» έχουν μπει τέσσερις υπάλληλοι του ιατρείου. Πρόκειται για δύο νοσηλεύτριες και δύο γραμματείς, οι οποίες επιβεβαιώνουν την παρουσία του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο, αλλά έχουν πέσει σε σημαντικές αντιφάσεις κατά την προανάκριση όσον αφορά την ώρα άφιξής του και το χρονικό των γεγονότων.

Επίσης, κρίσιμο πρόσωπο για την υπόθεση αποτελεί ένας άλλος ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν στο ιατρείο σε διπλανό δωμάτιο εκείνη την ώρα.

Η συγκεκριμένη μαρτυρία αποτελεί το βασικό επιχείρημα της υπεράσπισης του γιατρού για να αποδείξει ότι ήταν απασχολημένος και δεν είχε αντίληψη του τι συνέβαινε στον χώρο που βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Επίσης, εγείρονται ερωτήματα για το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος ασθενής δεν είχε δηλωθεί κατά την προανάκριση, αλλά προστέθηκε εκ των υστέρων στη δικογραφία.

Την ίδια στιγμή, ερευνάται ο ρόλος μιας γνωστής τραγουδίστριας, η οποία φέρεται να σύστησε τον Μαζωνάκη στον υπνοθεραπευτή και ενδεχομένως στην 56χρονη γιατρό. Αν και η ίδια δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες, εκτιμάται όμως πως θα κληθεί από τις Αρχές για να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.