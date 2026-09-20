Σοβαρά τραυματισμένος εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο 14χρονος που δέχθηκε άγρια επίθεση από συμμαθητή του στα Βριλήσσια, το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν τις στιγμές της επίθεσης, κατά την οποία ο ανήλικος φέρεται να δέχθηκε αλλεπάλληλες κλωτσιές και μπουνιές.

Από τον ξυλοδαρμό, ο 14χρονος υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και μεταφέρθηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο, όπου παραμένει νοσηλευόμενος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο ανήλικος έχει υποστεί κάκωση στο ένα του νεφρό, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να χρειαστεί να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεσή του.

«Ξέρω για το νεφρό του, ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Του έδινε κλωτσιές εκεί που είναι το νεφρό και μια μπουνιά στο μάτι», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού στον ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «προχθές το βράδυ το παιδί είχε βγει με την κοπέλα του μία βόλτα. Αυτό που έγινε ήταν να πάει ο άλλος να τον βρει και να τον χτυπήσει».

Ο αυτόπτης μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι οι δύο ανήλικοι είχαν προηγούμενες αντιπαραθέσεις.

«Τα παιδιά είχαν εδώ και λίγο καιρό κάποιες αντιπαραθέσεις. Είχαν βριστεί μεταξύ τους», είπε χαρακτηριστικά.

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε τις δραματικές στιγμές μετά την επίθεση, λέγοντας πως ο 14χρονος «ήταν κάτω, δεν μπορούσε να μιλήσει».

Όπως ανέφερε, στο σημείο βρίσκονταν πολλά παιδιά, ωστόσο η συμπλοκή αφορούσε τους δύο ανήλικους.

Για την υπόθεση η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 14χρονου που φέρεται να επιτέθηκε στον συμμαθητή του, καθώς και της μητέρας του. Η μητέρα του ανηλίκου αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερη με προφορική εντολή εισαγγελέα.