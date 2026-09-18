Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τη στυγερή δολοφονία του βαρυποινίτη Αντώνη Παπαδάτου, που διαπράχθηκε τον Φεβρουάριο του 2026 μέσα στο αρχιφυλάκειο των φυλακών Δομοκού. Το θύμα εκτελέστηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι στον πλέον αυστηρά φυλασσόμενο χώρο, σε ένα σημείο που αποτελούσε «τυφλό σημείο» για τις κάμερες ασφαλείας.



Για το αιματηρό περιστατικό κατηγορείται ένας Βούλγαρος ισοβίτης ως φυσικός αυτουργός, ενώ στη φυλακή βρίσκεται και ο αρχιφύλακας Δομοκού. Ο σωφρονιστικός υπάλληλος προφυλακίστηκε καθώς υπέπεσε σε σοβαρές αντιφάσεις, με τη συνήγορο της οικογένειας του θύματος, Γερασιμούλα Ζαπάντη, να επισημαίνει ότι η εικόνα που έδωσε ο ίδιος έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα εργαστηριακά ευρήματα.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή του διαβόητου κακοποιού Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος παραμένει άφαντος μετά την πρόσφατη απόδρασή του. Παρά τους ισχυρισμούς του ίδιου και του αρχιφύλακα ότι δεν βρισκόταν στον χώρο τη στιγμή του εγκλήματος, αυτόπτες μάρτυρες και το υλικό από τις κάμερες τον τοποθετούν στη σκηνή.



Μάλιστα, τα αποτελέσματα της σήμανσης εντόπισαν ίχνη αίματος στα παπούτσια του και πυρίτιδα στα ρούχα του.



Το βιντεοληπτικό υλικό καταγράφει τον αρχιφύλακα να ανταλλάσσει θερμούς εναγκαλισμούς με τον Ριζάι, λίγο πριν οδηγηθεί το θύμα στο παλιό αρχιφυλάκειο.



Παρά τους ισχυρισμούς του Βούλγαρου εκτελεστή περί «ατυχήματος» και πάλης, οι ανακριτικές αρχές αντιμετωπίζουν την υπόθεση ως ξεκαθάρισμα λογαριασμών και εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

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