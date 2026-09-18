Νέα στοιχεία για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται μέσα από τη μαρτυρία της γραμματέως του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου σημειώθηκε η τραγική εξέλιξη.

Η εργαζόμενη στο ιατρείο μίλησε στο Live News και περιέγραψε όσα γνωρίζει από την ημέρα που ο τραγουδιστής βρέθηκε στον χώρο, αλλά και τη λειτουργία του ιατρείου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στο μηχάνημα που έχει βρεθεί στο επίκεντρο της έρευνας.

«Τον είδα και τον χαιρέτησα»

Η γραμματέας ανέφερε ότι είδε τον Γιώργο Μαζωνάκη όταν έφτασε στο ιατρείο. Όπως είπε, η άφιξή του έγινε περίπου μεταξύ 14:00 και 14:30.

«Φυσικά και τον είδα. Φυσικά και τον χαιρέτησα, τον καλησπέρισα, τον καλωσόρισα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο τραγουδιστής χαιρέτησε και ένα ακόμη πρόσωπο που βρισκόταν στον χώρο και στη συνέχεια πέρασε στο εσωτερικό του ιατρείου. Η ίδια υποστήριξε ότι μέχρι τη στιγμή που αποχώρησε, περίπου στις 15:18 με 15:25, επικρατούσε ηρεμία.

«Μέχρι την ώρα που έφυγα όλα ήταν ήσυχα. Ο γιατρός ήταν ξαπλωμένος στον καναπέ και χαλάρωνε», είπε.

Η εικόνα στο ιατρείο πριν την τραγική εξέλιξη

Η γραμματέας περιέγραψε ότι ο γιατρός είχε επιστρέψει στο ιατρείο μετά το φαγητό και περίμενε το επόμενο ραντεβού.

Όπως ανέφερε, είχε ξαπλώσει στον κεντρικό καναπέ του σαλονιού, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχαν άλλοι ασθενείς στον χώρο.

«Ο γιατρός είχε ξαπλώσει για λίγο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί πριν έρθει το επόμενό του ραντεβού», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι όταν άνοιξε η πόρτα του ιατρείου, εκείνος αντιλήφθηκε την παρουσία της και της απάντησε στον χαιρετισμό.

«Τον χαιρετάω και ψιθυριστά κιόλας λέω “γεια σας, καλή συνέχεια” κι έφυγα. Και ο άνθρωπος ήταν ακόμα εκεί. Ξαπλωμένος στον καναπέ».

«Δεν κρυβόταν το μηχάνημα»

Η γραμματέας μίλησε και για το μηχάνημα που χρησιμοποιούνταν στο ιατρείο, αναφέροντας ότι υπήρχε καταγεγραμμένο ιστορικό εξετάσεων. Όπως είπε, στο σύστημα υπήρχαν στοιχεία των ασθενών, όπως ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο, ύψος και βάρος.

«Υπάρχει ιστορικό στο μηχάνημα μέσα που γίνεται η εξέταση», ανέφερε.

Περιγράφοντας τη διαδικασία, μίλησε για τα αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια στο μέτωπο και τις μεταλλικές πλάκες όπου ακουμπούσαν τα χέρια και τα πόδια οι εξεταζόμενοι. Η ίδια υποστήριξε ότι το μηχάνημα δεν ήταν κάτι που μπορούσε να αποκρυφτεί.

«Το μηχάνημα πάντως σίγουρα σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν. Υπήρχε ένα site το οποίο διαφημιζόταν από εδώ μέχρι την Αυστραλία. Δεν είναι κι ένα μηχάνημα που είναι ένα μηχανηματάκι, το βάζω στην τσέπη μου και το κρύβω», ανέφερε.

Τα ραντεβού που διαγράφονταν

Η γραμματέας αναφέρθηκε επίσης στον τρόπο καταγραφής των ραντεβού, λέγοντας ότι στο τέλος της ημέρας οι λίστες καθαρίζονταν.

«Υπάρχουν λίστες, αλλά όταν γίνεται το ραντεβού είναι στο τέλος της ημέρας, πάντα τα σβήναμε. Ανέκαθεν», είπε.

Για την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη σημείωσε ότι γνώριζαν πως θα ερχόταν στο ιατρείο, ενώ ανέφερε ότι είχε βρεθεί και παλαιότερα στον χώρο.

Η αναφορά στον καθαρισμό μετά την άφιξη του ΕΚΑΒ

Η γραμματέας ρωτήθηκε και για τον καθαρισμό του χώρου μετά την αποχώρηση του Γιώργου Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ.

Όπως ανέφερε, το περιστατικό της φάνηκε «περίεργο», ωστόσο δεν γνώριζε αν έγινε στο πλαίσιο συνήθους διαδικασίας ή λόγω της έντασης της στιγμής.

«Μπορεί να είναι μια συνήθης διαδικασία που κάνουν τα κορίτσια πριν κλείσουν ή πριν φύγουν ή όταν φεύγει ένας ασθενής, για να υπάρχει ένα είδος αποστείρωσης», είπε.

Παράλληλα πρόσθεσε ότι μπορεί να έγινε μηχανικά, λόγω του άγχους και της σύγχυσης που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή.

Η έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζεται, με τις καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν στο ιατρείο και τα στοιχεία από τον χώρο να εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές.