Τηλεόραση ζήτησαν και πρόκειται να λάβουν στη φυλακή οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Συγκεκριμένα, μετά την τοποθέτησή τους σε VIP κελιά ζήτησαν τηλεόραση και ραδιόφωνο, κάτι που αναμένεται να λάβουν, ανέφερε το Mega.

Το κλίμα στη φυλακή παραμένει τεταμένο, με το Mega να αναφέρει ότι οι κρατούμενες φώναζαν «σκότωσες το καλύτερο παιδί» και πως ζητούσαν από τους φύλακες να παραδώσουν τη γιατρό, ώστε «να της δείξουν».

Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις του ζευγαριού που προφυλακίστηκε, είχε γίνει γνωστό ότι θα υποβληθεί προσφυγή κατά της κράτησης και για τους δύο.

Όμως, φέρεται ότι τελικά θα γίνει μόνο για να αποφυλακιστεί ο γιατρός και όχι η σύζυγός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εξέλιξη αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι το αίτημα θα στηριχθεί στη μαρτυρία του ασθενούς, ο οποίος υποστηρίζει ότι βρισκόταν μαζί με τον γιατρό, καθώς ο τελευταίος του έγραφε εξέταση κολονοσκόπησης.

Στο «μικροσκόπιο» ο υπνοθεραπευτής

Και ενώ οι δύο γιατροί βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με τις συνέπειες των πράξεών τους, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται πλέον ο υπνοθεραπευτής που έλαβε το μοιραίο μεσημέρι από την κατηγορούμενη γιατρό φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη με κλειστά μάτια.

Για αρχή είναι κρίσιμο να απαντηθεί γιατί η γιατρός χρειάστηκε να διαβεβαιώσει τον υπνωτιστή ότι είναι ζωντανός ο Μαζωνάκης.

«Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ζωντανός σε αυτήν τη φωτογραφία κατά την γνώμη μου. Έτσι νομίζω. Δηλαδή δεν μπορώ να ξέρω. Δεν είμαι γιατρός. Ένας γιατρός θα το πει, αλλά εγώ έμεινα με τη διαβεβαίωση ότι είναι ζωντανός», είπε ο ίδιος.

Ωστόσο, στην αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο MEGA, φαίνεται να δίνει μία διαφορετική εκδοχή, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν εκείνος που εκτίμησε πως ο Μαζωνάκης ήταν ζωντανός, αλλά ότι έλαβε σχετική διαβεβαίωση από γιατρό. «Όχι εγώ. Με διαβεβαίωσε γιατρός ότι είναι ζωντανός».

Λίγη ώρα αργότερα ωστόσο, η περιγραφή του αλλάζει και ο ίδιος εμφανίζεται να εκτιμά πλέον ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδεχομένως βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση: «Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; ‘Όλα καλά’ και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια. Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε».

Ποιος είναι όμως ο άνθρωπος που σήμερα συστήνεται ως υπνοθεραπευτής; Κάποιοι τον θυμούνται να διατηρεί μαγαζί με ρούχα στην Κέρκυρα και να δηλώνει φωτογράφος.

«Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Είχε ανοίξει ένα μαγαζί σε μία κεντρική πλατεία εδώ στην πόλη και πούλαγε ρούχα ακριβά. Μετά έκανε διάφορα άλλα. Φωτογράφος και τέτοια».

Άλλοι τον γνωρίζουν ως τον Νάσο τον μπογιατζή: «Είναι ο Νάσος ο μπογιατζής. Όλα τα χρόνια».