Μια επιχείρηση με παρακολούθηση, διακριτική επιτήρηση και επέμβαση την κατάλληλη στιγμή οδήγησε στη σύλληψη ενός Τούρκου υπηκόου στη Σάμο, ο οποίος φέρεται να είχε στην κατοχή του πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα με σκοπό να τα παραδώσει σε αλλοδαπούς.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο μικροσκόπιο των αρχών, οι οποίες εξετάζουν όχι μόνο την προέλευση των εγγράφων, αλλά και το ενδεχόμενο ο συλληφθείς να αποτελεί μέρος ευρύτερου δικτύου που δραστηριοποιείται στη διακίνηση πλαστών εγγράφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση οργανώθηκε από την Ασφάλεια του Λιμεναρχείου Σάμου, μετά από στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει τα στελέχη της υπηρεσίας.

Η άφιξη στη Σάμο και η παρακολούθηση από το αεροδρόμιο

Ο άνδρας έφτασε στο νησί με πτήση από την Αθήνα.

Οι λιμενικοί, έχοντας ήδη πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, τον έθεσαν υπό διακριτική παρακολούθηση από τη στιγμή που βγήκε από το αεροδρόμιο.

Η επιχείρηση συνεχίστηκε χωρίς να γίνει αντιληπτή, με τα στελέχη της Ασφάλειας να παρακολουθούν τις κινήσεις του μέχρι την πόλη της Σάμου.

Οι αρχές φέρεται να περίμεναν την κατάλληλη στιγμή για την επέμβαση, προκειμένου να εντοπίσουν όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και τη διαδικασία παράδοσης των εγγράφων.

Η καταδίωξη και η σύλληψη στην πόλη της Σάμου

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Τούρκος υπήκοος συναντήθηκε στην πόλη της Σάμου με άτομα στα οποία επρόκειτο να παραδώσει τα πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.

Τότε οι άνδρες της Ασφάλειας του Λιμενικού παρενέβησαν.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους της πόλης, πριν οι λιμενικοί καταφέρουν να τον ακινητοποιήσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα επίμαχα έγγραφα, τα οποία έχουν αποσταλεί για εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητά τους και ο τρόπος κατασκευής τους.

Στο μικροσκόπιο πιθανό κύκλωμα πλαστών εγγράφων

Η έρευνα των αρχών δεν περιορίζεται μόνο στο πρόσωπο του συλληφθέντος.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν την προέλευση των πλαστών εγγράφων, αλλά και το εάν πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση υπάρχει οργανωμένο δίκτυο που προμηθεύει με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα μετανάστες.

Παράλληλα, διερευνάται ο ρόλος άλλων προσώπων που ενδεχομένως είχαν συμμετοχή στη μεταφορά, στην παραλαβή ή στη διάθεση των εγγράφων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την ταυτότητα των υπόλοιπων εμπλεκομένων ή για τον αριθμό των εγγράφων που κατασχέθηκαν.

Συνεχείς έλεγχοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι υπηρεσίες ασφαλείας στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου εντείνουν τους ελέγχους για φαινόμενα οργανωμένης εγκληματικότητας που συνδέονται με παράνομες μετακινήσεις ανθρώπων και πλαστά έγγραφα.

Η Σάμος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης κοντά στα τουρκικά παράλια, αποτελεί ένα από τα σημεία αυξημένης επιχειρησιακής δραστηριότητας των ελληνικών αρχών.

Οι έρευνες για τη συγκεκριμένη υπόθεση συνεχίζονται, με τις αρχές να προσπαθούν να χαρτογραφήσουν πιθανές διασυνδέσεις και να διαπιστώσουν αν η σύλληψη αφορά ένα μεμονωμένο περιστατικό ή μέρος ευρύτερης δραστηριότητας.