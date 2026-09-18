Αναρίθμητες και εξαιρετικά αμφιλεγόμενες φαίνεται πως ήταν οι εναλλακτικές μέθοδοι που εφάρμοζαν οι γιατροί της Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης. Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ειδικό μηχάνημα με ηλεκτρόδια, μέσω του οποίου ισχυρίζονταν ότι πραγματοποιούσαν πλήρη διάγνωση για κάθε πρόβλημα υγείας.

Όπως περιγράφει καταγγέλλουσα στην εκπομπή Live News, οι ασθενείς τοποθετούνταν με γυμνά τα πόδια στη συσκευή κρατώντας μεταλλικές επιφάνειες, δεχόμενοι χαμηλής τάσης ηλεκτρικό ρεύμα. Το μηχάνημα παρείχε ένα εικονικό «σκαν» του οργανισμού, εντοπίζοντας δήθεν σωματικές ευαισθησίες, ακόμη και ψυχολογικές διαταραχές. Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τις πρακτικές αυτές, καθώς προκαλούνται σοβαρά ερωτήματα για τη νομιμότητα και την ασφάλεια των παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών.

«Με έβαλε σε ένα μηχάνημα να πατήσω κάτω με γυμνά πόδια και να πιάνω με τα χέρια μου, επίσης γυμνά, κάποιες επιφάνειες και μου έβγαλε μετά ένα υποτίθεται σαν «σκαν» του οργανισμού που έδειχνε πού είχα ευαισθησία, ας το πούμε έτσι. Μέχρι και για ψυχολογικά μου έβγαλε», ανέφερε καταγγέλλουσα.



Έβαζε τους ασθενείς σε ένα τέτοιο μηχάνημα, τους «χτυπούσε» με ρεύμα και τους έλεγε ότι μπορεί να διαγνώσει όποιο πρόβλημα υγείας έχουν.



«Το πόρισμα ήταν μια σελίδα που μου έγραφε πού έχω ευαισθησία. Μετά τι τροφές δεν πρέπει να τρώω και στο καπάκι τα ομοιοπαθητικά που πρέπει να ακολουθήσω».



Αυτό που έκανε ο γιατρός στην καταγγέλλουσα, σύμφωνα με το ντοκουμέντο του Live News, είναι το Electro Interstitial Scan, ή απλά ηλεκτροδιαμεσοκυτταρικός έλεγχος.



Και εννοείται πως η κατηγορούμενη γιατρός το έκανε και αυτό στον Γιώργο Μαζωνάκη, μία μέρα πριν πεθάνει στο ιατρείο της, μόνο που το πούλησε ως την υπέρτατο εργαλείο διάγνωσης, που μπορεί να εντοπίσει οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει στον οργανισμό του.



«Του έκανα ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο με τα μηχανήματα που έχω στο ιατρείο μου και διαπίστωσα ότι ήταν πάρα πολύ επιβαρυμένος», ισχυρίστηκε η 56χρονη γιατρός.

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