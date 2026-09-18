Σε απίστευτες δηλώσεις είχε προχωρήσει ο υπνοθεραπευτής του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς ισχυριζόταν ότι πνεύματα μπορεί να εγκλωβιστούν μέσα σε ηλεκτρονικές συσκευές.

Στο παρελθόν, κατά την παρουσίαση βιβλίου του, είχε αναφέρει μια ιστορία, που όπως ισχυρίστηκε αφορά γνωστό του πρόσωπο.

Συγκεκριμένα, είπε ότι το πνεύμα μιας νεκρής γυναίκας είχε καταλάβει ένα κινητό και μάλιστα άλλαξε και τον ήχο κλήσης, βάζοντας καμπάνες, ανέφερε το Live News.

Δείτε το σχετικό ρεπορτάζ:

Μάλιστα, στο διαδίκτυο είχε αναρτήσει βίντεο, στο οποίο φαίνεται να προσπαθεί με τη δύναμή του μυαλού του να γυρίσει ένα καπάκι:

Πόσες φορές μίλησε με τη γιατρό του Μαζωνάκη

Οι αρχές προχωρούν σε άρση τηλεφωνικού απορρήτου, ώστε να διαπιστώσουν πόσες φορές επικοινώνησε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό στο Κολωνάκι.

Μέχρι στιγμής, διακινούνται διάφορες πληροφορίες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, με την εκπομπή του Mega να αναφέρει πως σίγουρο είναι πάντως ότι τα κρίσιμα εκείνα λεπτά που ο Γιώργος Μαζωνάκης έσβηνε στο ιατρείο της Καρνεάδου η γιατρός έστελνε τη φωτογραφία του στον υπνοθεραπευτή.

Γιατί μια γιατρός να στέλνει φωτογραφία ενός ασθενή που κάνει πλασμαφαίρεση σε έναν υπνωτιστή; Σε τι θα μπορούσε να την βοηθήσει; Και κυρίως, γιατί πάσχιζε να τον πείσει πως είναι ζωντανός και όλα πάνε καλά;

«Δεν είναι κανένα από αυτά τα σενάρια που έχετε βάλει. Αυτό μπορώ να σας πω. Κανένα από αυτά τα σενάρια. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω όμως, αλλά υπάρχει στη δικογραφία το γιατί», δήλωσε ο υπνοθεραπευτής.

Κι ενώ στη συνέντευξη που έδωσε στο Live News λέει πως η γιατρός τον διαβεβαίωνε σχετικά, λίγη ώρα αργότερα αλλάζει γνώμη και λέει πως μάλλον ο Μαζωνάκης χαροπάλευε. «Είχα ραντεβού μαζί του. Τι γίνεται θα έρθει; «Όλα καλά» και καρδούλα από κάτω. Τι πρέπει δηλαδή; Δηλαδή, έλεος πια! Χαροπάλευε προφανώς. Δεν ξέρω τι έγινε».

Τη Δευτέρα ο τραγουδιστής είχε συνάντηση με τον υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό. Την Τρίτη πάει στο ιατρείο της 56χρονης και προγραμματίζει τη μοιραία πλασμαφαίρεση. Την Τετάρτη περνά ξανά το κατώφλι του ιατρείου και συνδέεται στο μοιραίο μηχάνημα. Το απόγευμα της ίδιας μέρας αμέσως μετά το Κολωνάκι θα πήγαινε στην Κηφισιά στο νέο ραντεβού που είχε κλείσει με τον υπνοθεραπευτή.

«Ανάθεμα την ώρα και τη στιγμή. Εγώ το κανόνισα το ραντεβού. Εγώ, εγώ. Με τον– ξεκινήσαμε μια κουβέντα να πάρω το ιστορικό του. Δεν το ολοκληρώσαμε και θα συνεχίζαμε να παίρνουμε το ιστορικό του την Τετάρτη. Ήταν πελάτης χρόνια στη Γ… τουλάχιστον από το ’15».

Ο 62χρονος υπνωτιστής αναφέρει στο βιογραφικό του πως σπούδασε ψυχολογία στην Οκλαχόμα και τη Βιρτζίνια, αν και τα αγγλικά του δεν χαρακτηρίζονται από… έστω κάποια ευφράδεια. Σύντομα όμως απογοητεύτηκε, όπως είπε, και στράφηκε στην υπνοθεραπεία, την αναδρομική θεραπεία και τη μετενσάρκωση.

Γυρνώντας πίσω στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκε στην Κέρκυρα και άρχισε δειλά δειλά να κάνει συνεδρίες ύπνωσης στο σπίτι του. Όσο περνούσε ο καιρός ολοένα και περισσότερο αντιλαμβανόταν πόσο μεγάλη ζήτηση είχε το επάγγελμα του.

Άλλοι πάντως τον θυμούνται να διατηρεί μαγαζί με ρούχα στην Κέρκυρα και να δηλώνει φωτογράφος. «Έπαθα πλάκα όταν τον είδα και τον λέγατε υπνοθεραπευτή, υπνωτιστή. Αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσιάζεται. Είχε ανοίξει ένα μαγαζί σε μια κεντρική πλατεία εδώ στην πόλη και πούλαγε ρούχα ακριβά. Μετά έκανε διάφορα άλλα. Φωτογράφος και τέτοια. Μπορεί μετά να πήγε να σπουδάσει. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Να πάω να σπουδάσω κι εγώ υπνωτιστής», αναφέρει μαρτυρία.

Βασική προϋπόθεση για να αναλάβει κάποιον είναι να είναι απαλλαγμένος από τοξίνες. Για τοξίνες μιλούσε με κάθε ευκαιρία και η 56χρονη γιατρός. Η άτυπη συνεργασία της γιατρού με τον υπνοθεραπευτή έχει μπει στο κάδρο των ερευνών καθώς ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που επικοινώνησε μαζί του πριν καλέσει το ΕΚΑΒ.