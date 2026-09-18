Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση που συγκλονίζει το πανελλήνιο με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται πλέον ένας δεύτερος υπερπολυτελής ιατρικός χώρος των δύο κατηγορούμενων γιατρών στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ στο Κολωνάκι, όπου οι αρχές εντόπισαν μυστική σάουνα.



Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Live News, το κλιμάκιο των ελεγκτών διερευνά αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση λειτουργούσε παράνομα και χωρίς τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις.



Τα ερωτηματικά που δημιουργούνται είναι αν το ιατρείο αυτό ήταν νόμιμο ή όχι. Σε αυτό δεύτερο ιατρείο, δηλώνεται η έδρα της εταιρίας που κάνει την εισαγωγή των μηχανημάτων. Στην είσοδο δηλώνεται το όνομα της εταιρίας, που είναι δηλωμένη στο όνομα της κόρης του ζευγαριού. Δίπλα στο όνομα της εταιρίας υπήρχε μέχρι πρότινος και μια ακόμα ταμπέλα με το όνομα του γιατρού, του συζύγου, η οποία το ίδιο βράδυ που “έφυγε” ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε αφαιρεθεί από την είσοδο.



Βάσει φωτογραφιών που οι ίδιοι οι γιατροί έχουν ανεβάσει στο διαδίκτυο, το δεύτερο αυτό ιατρείο είναι ένας πολυτελέστατος χώρος, εξαιρετικά φροντισμένος, στο σαλόνι του οποίου είχε γίνει και το περιβόητο σεμινάριο. Σε άλλη φωτογραφία που ανάρτησε ο γιατρός φαίνονται οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο μαζί με τον θεραπευτή και την γιατρό.



Μέσα στο ιατρείο υπάρχει όμως και μια σάουνα. Το ερώτημα που τίθεται είναι για ποιο λόγο υπήρχε η σάουνα μέσα στο γραφείο. Σε τι χρησίμευε και πως συνδυάζονταν με τις θεραπείες που προσέφεραν οι δυο γιατροί.

Οι δικαστικές και αστυνομικές αρχές συγκεντρώνουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία γύρω από τις συνθήκες ασφαλείας και τη νομιμότητα των υποδομών, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως τα αίτια της τραγωδίας.

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