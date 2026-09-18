Μια απόπειρα απάτης με το γνωστό πλέον κόλπο του «λογιστή» κατέληξε σε σύλληψη δύο ανδρών στο Καρπενήσι, όταν το υποψήφιο θύμα τους αποδείχθηκε ότι ήταν αστυνομικός εκτός υπηρεσίας.

Οι δράστες τηλεφώνησαν στον άνδρα προσποιούμενοι τους λογιστές και προσπάθησαν να τον πείσουν ότι δήθεν υπήρχε ανάγκη να παραδώσει χρήματα και κοσμήματα για «καταγραφή», προκειμένου να αποφύγει υποτιθέμενες κυρώσεις ή πρόστιμο.

Ο αστυνομικός όμως αντιλήφθηκε το τέχνασμα και αντί να ακολουθήσει τις οδηγίες τους, ενημέρωσε άμεσα την υπηρεσία του. Ακολούθησε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να θέτουν υπό διακριτική επιτήρηση την πολυκατοικία όπου είχε δοθεί το ραντεβού.

Η «παράδοση» που έγινε παγίδα

Λίγη ώρα αργότερα, δύο άνδρες έφτασαν στο σημείο με αυτοκίνητο. Ο ένας από αυτούς ανέλαβε να μπει στην πολυκατοικία για να παραλάβει τη σακούλα με τα αντικείμενα που είχαν συμφωνήσει με το υποτιθέμενο θύμα.

Μόλις όμως εμφανίστηκε, οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες. Στη συνέχεια συνελήφθη και ο συνεργός του, ο οποίος περίμενε στο αυτοκίνητο ως οδηγός.

Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία και οδηγήθηκαν στις αρμόδιες δικαστικές Αρχές.

Τα ευρήματα στο αυτοκίνητο

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί κατάσχεσαν:

δύο κινητά τηλέφωνα,

196,50 ευρώ,

το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε για τη μετακίνησή τους.

Παράλληλα, σε ειδικά κρυμμένο σημείο στο εσωτερικό του οχήματος, κάτω από τη μοκέτα του πατώματος πίσω από τη θέση του συνοδηγού, εντοπίστηκαν δύο χρυσά κοσμήματα.

Πρόκειται για μια καρφίτσα σε σχήμα γάτας και ένα μενταγιόν με αλυσίδα που απεικονίζει την αρχαία αθηναϊκή κουκουβάγια. Η προέλευση των συγκεκριμένων αντικειμένων εξετάζεται από τις Αρχές.

Το γνωστό κόλπο με τον «λογιστή»

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν συχνά το πρόσχημα του λογιστή ή άλλου επαγγελματία, προκειμένου να πείσουν ανυποψίαστους πολίτες ότι υπάρχει κάποιο φορολογικό ζήτημα ή οικονομική εκκρεμότητα.

Στη συνέχεια ζητούν από τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα, κοσμήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία υποτίθεται ότι πρέπει να «καταγραφούν» ή να παραδοθούν προσωρινά.

Στην προκειμένη περίπτωση, όμως, το σχέδιο των δραστών δεν εξελίχθηκε όπως περίμεναν, καθώς το άτομο που προσπάθησαν να εξαπατήσουν γνώριζε ακριβώς πώς να αντιδράσει.