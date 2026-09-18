Κλεισμένος στο σπίτι του και σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση φέρεται να βρίσκεται ο υπνοθεραπευτής του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς θα καταθέσει στην αστυνομία για τον θάνατο του καλλιτέχνη.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως ό,τι είναι να πει θα το αναφέρει στην κατάθεση που θα δώσει τη Δευτέρα και αρνείται να προχωρήσει σε περαιτέρω δηλώσεις.

Σύμφωνα με το Live News, στο σπίτι του έσπευσε μια ανιψιά του για να τον βοηθήσει, όσο εκείνος προετοιμάζεται για την κατάθεσή του.

Επιπλέον, η εκπομπή του Mega ανέφερε ότι ο άνδρας επικοινώνησε τουλάχιστον 5 φορές με την κατηγορούμενη γιατρό την ημέρα που πέθανε ο Μαζωνάκης.

Η πρώτη επικοινωνία έγινε πριν ο καλλιτέχνης επισκεφθεί το ιατρείο στο Κολωνάκι και στη συνέχεια μιλούσαν κατά τη διάρκεια της παραμονής του Μαζωνάκη εκεί.

Το Live News υποστήριξε ότι ορισμένες από τις επικοινωνίες είναι επιβαρυντικές για τον ρόλο του υπνοθεραπευτή στην υπόθεση, καθώς φέρεται να προέτρεψε τον Γιώργο Μαζωνάκη να υποβληθεί στις συγκεκριμένες εξετάσεις, ώστε να μπορέσουν να κάνουν συνεδρία.

Τι είχε προηγηθεί

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Live News, ο καλλιτέχνης με τον υπνοθεραπευτή συναντήθηκαν τη Δευτέρα σε πατάρι εστιατορίου με μεσολαβητές.

Εκεί συστήθηκε στον Μαζωνάκη να επισκεφθεί τους γιατρούς στο Κολωνάκι -που ήδη γνώριζε- για να κάνει τις «απαραίτητες θεραπείες», γιατί υπήρχαν «δύο φάσεις κάθαρσης από τις τοξίνες στο σώμα».

Την Τρίτη ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβλήθηκε σε υδροθεραπεία και την Τετάρτη στη μοιραία πλασμαφαίρεση. Μάλιστα, αμέσως μόλις τελείωνε θα πήγαινε στον υπνοθεραπευτή για την «αποτοξίνωση του μυαλού», μετά «την αποτοξίνωση του σώματος, για να «φύγει το στρες, το άγχος και τα αρνητικά μοτίβα σκέψης».