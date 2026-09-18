Ένα ολόκληρο οπλοστάσιο εντοπίστηκε στο σπίτι ενός 70χρονου στο Ρέθυμνο, ο οποίος συνελήφθη από τις Αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψη έγινε το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου, έπειτα από αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του 70χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένα πολεμικό τυφέκιο τύπου Kalashnikov

δύο πολεμικά υποπολυβόλα

ένα πιστόλι

ένα περίστροφο

πέντε γεμιστήρες

214 πλήρη φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων

πέντε ξιφολόγχες

έξι μαχαίρια

Η τοπική κοινωνία κάνει λόγο για ένα «οπλοστάσιο» που είχε συγκεντρωθεί στην κατοικία του ηλικιωμένου, ενώ επισημαίνει ότι η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων Αρχών, καθώς η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση των όπλων ή για το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του 70χρονου.