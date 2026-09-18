Σε VIP κελί μένει και η γιατρός του Κολωνακίου, η οποία προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τη στιγμή που ο επίσης κατηγορούμενος σύζυγός της βρίσκεται σε VIP πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Σύμφωνα με το Live News, το κελί της γιατρού είναι απομονωμένο και δεν έχει κανείς πρόσβαση, ούτε μπορεί κάποιος να περάσει μπροστά από την πόρτα.

Η γιατρός θα προαυλίζεται μόνη της και, μόλις έφτασε στη φυλακή, έκανε ερωτήσεις για τα επισκεπτήρια, την επικοινωνία κ.λπ.

Ωστόσο, η άφιξή της δεν ήταν ήρεμη, ανέφερε η εκπομπή του Mega. Οι κρατούμενες που λάτρευαν τον Γιώργο Μαζωνάκη άνοιξαν πανό με το σύνθημα «Για πάντα Μαζώ» και κατά διαστήματα φώναζαν ρυθμικά το όνομά του. Η κατάσταση έμοιαζε να φουντώνει, με αποτέλεσμα να μεσολαβήσουν οι φύλακες για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Έρευνα και για την οικονομική τους δραστηριότητα

Παράλληλα με την ποινική έρευνα, στο μικροσκόπιο των Αρχών μπαίνει πλέον και η οικονομική δραστηριότητα των εμπλεκομένων.

Ο επικεφαλής της Αρχής Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή σε ειδικό κλιμάκιο να προχωρήσει σε εκτεταμένο έλεγχο των περιουσιακών στοιχείων τους. Στόχος της έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στον ανακριτή ο «υπνοθεραπευτής»

Νέα εξέλιξη αναμένεται και σε σχέση με τον εμπλεκόμενο «υπνοθεραπευτή», ο οποίος πρόκειται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή την ερχόμενη Δευτέρα.

Ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν ο παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που φέρεται να τράβηξε η γιατρός την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης.

Κατά την παρουσία του ενώπιον του ανακριτή, αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τη σκοπιμότητα τόσο της λήψης της συγκεκριμένης φωτογραφίας όσο και της αποστολής του υλικού σε εκείνον.