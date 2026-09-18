Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Ελληνική Αστυνομία προσπαθεί να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να διαλευκάνει τις συνθήκες του θανάτου του, καθώς ο καλλιτέχνης βρισκόταν στο Κολωνάκι όταν σημειώθηκε το περιστατικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο καλλιτέχνης κρατούσε στοιχεία που «καίνε» τους γιατρούς και εξηγούν τη μεταξύ τους σχέση, οπότε θέλουν να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά, σύμφωνα με όσα ανέφερε το OPEN.

Ωστόσο, το χρηματοκιβώτιο παραμένει αδύνατο να ανοιχτεί μέχρι στιγμής, καθώς λειτουργεί με αναγνώριση ίριδας και προσώπου. Έτσι, οι αστυνομικοί αναμένουν εντολή εισαγγελέα, προκειμένου να το ανοίξουν με τροχό.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, σχολιάζοντας νωρίτερα τις εξελίξεις στην υπόθεση, είπε πως «όταν βρίσκονται τέτοιου είδους είτε πολύτιμα αντικείμενα είτε χρήματα στις κατ’ οίκον έρευνες, από τους αστυνομικούς παραδίδονται σε αρμόδια υπηρεσία, γίνεται καταγραφή και παραδίδονται στον παρακαταθηκών και δανείων και από κει και πέρα παραδίδονται σε κάποια αρχή και από εκεί και πέρα αποφασίζει η δικαιοσύνη ποιος θα τα παραλάβει».

Επίσης, πρόσθεσε ότι «από την αρχή εμείς σχηματίσαμε μια δικογραφία για τις συνθήκες θανάτου ενός ανθρώπου. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα αδικήματα ερευνώνται από άλλες αρχές, από ανεξάρτητη αρχή πλέον για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αναμένουμε να δούμε αν θα διαταχθεί και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από την ανάκριση στην αστυνομία. Υπάρχει περίπτωση να μας ζητηθεί να διερευνήσουμε και άλλα αδικήματα, τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί κατά την προανάκριση για τον θάνατο. Και επειδή το αναφέρατε αυτό για τον θάνατο και πόσο άμεσα επενέβη η αστυνομία. Σε άλλες περιπτώσεις, όταν ένας άνθρωπος καταλήγει σε έναν ιδιωτικό χώρο, ακόμη και σε ένα ιδιωτικό ιατρείο, η αστυνομία ενημερώνεται είτε από το ΕΚΑΒ είτε από το νοσοκομείο. Εδώ ουσιαστικά πληροφορηθήκαμε τόσο γρήγορα το θέμα επειδή ακριβώς διακινήθηκε στα μέσα, που δεν πρόλαβαν καν οι γιατροί να μας ενημερώσουν. Οι γιατροί του νοσοκομείου ενημερώνουν την αστυνομία. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι αναγνωρίσιμος για να γίνει αυτή η διαδικασία».