Ολοκληρώθηκε η δίκη για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε στις 3 Μαΐου 2025. Η έκρηξη έξω από υποκατάστημα τράπεζας στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και Πλάτωνος, είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί η 38χρονη γυναίκα που μετέφερε τον αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης επέβαλε συνολική ποινή κάθειρξης 18,5 ετών στον 42χρονο, που κρίθηκε ένοχος ως ηθικός αυτουργός της υπόθεσης, ενώ σε συνολική κάθειρξη 13,5 ετών καταδικάστηκε ο 37χρονος που είχε μεταφέρει το σακίδιο με τα εκρηκτικά από την Αθήνα και φαίνεται πως κατασκεύασε τον μηχανισμό. Αντίθετα, αθώος κρίθηκε ο 43χρονος, ο οποίος είχε βρεθεί στο εδώλιο μετά τον εντοπισμό δακτυλικού αποτυπώματος στη σακούλα που είχε χρησιμοποιηθεί από την 38χρονη για τη μεταφορά της βόμβας.

Στους δύο καταδικασθέντες αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά και συγκεκριμένα στον πρώτο (με τη μεγαλύτερη ποινή) η μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά, καθώς με την ανάληψη ευθύνης των πράξεων συνέβαλε στη διαλεύκανση της υπόθεσης και στον δεύτερο ο πρότερος έντιμος βίος. Μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου επέστρεψαν στις φυλακές.

Ο 42χρονος, κατά την απολογία του στο δικαστήριο, παραδέχθηκε ότι σχεδίασε την ενέργεια μέσα από τη φυλακή, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν τα ΑΤΜ και η αφαίρεση χρημάτων. Ισχυρίστηκε, δε, ότι έδινε οδηγίες στην 38χρονη για τη συναρμολόγηση του μηχανισμού, αποδίδοντας τον θανάσιμο τραυματισμό της στο γεγονός ότι άφησε τη βόμβα σε «λάθος σημείο». «Στόχος ήταν τα μηχανήματα αυτόματης ανάληψης και ήθελα να πάρω τα λεφτά. Δεν φταίω εγώ που σκοτώθηκε η Μ.- πληρώθηκε για να το κάνει και δεν πήγε τσάμπα, ούτε με το όπλο στο κεφάλι», ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Η εμπλοκή του προέκυψε, όταν με επιστολή του προς τον ανακριτή Θεσσαλονίκης που ερευνούσε την έκρηξη, ανέλαβε την ευθύνη για το «χτύπημα» στην τράπεζα. Ο ίδιος δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές, καθώς κατηγορείτο μαζί με άλλα άτομα για σειρά εκρήξεων που είχαν προηγηθεί -μεταξύ αυτών για την αποστολή φακέλου-βόμβας σε πρόεδρο Εφετών, τον Φεβρουάριο του 2024, στη Θεσσαλονίκη.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος ανέφερε ότι ανέλαβε έναντι 500 ευρώ να μεταφέρει με τρένο το σακίδιο με τις εκρηκτικές ύλες από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, χωρίς να γνωρίζει όμως το περιεχόμενό του. Ο ίδιος αρνήθηκε την εμπλοκή του στην κατασκευή της βόμβας, παρότι αποτύπωμά του φαίνεται να εντοπίστηκε στο φιτίλι που χρησιμοποιήθηκε στον μηχανισμό.

Κάθε εμπλοκή στην υπόθεση αρνήθηκε, τέλος, ο 43χρονος που αθωώθηκε. Για το αποτύπωμα που εντοπίστηκε στη σακούλα με τον αυτοσχέδιο μηχανισμό έδωσε την εξήγηση ότι την είχε χρησιμοποιήσει για να μεταφέρει τρόφιμα στην 38χρονη την περίοδο του Πάσχα, καθώς, όπως ανέφερε, τη φιλοξενούσε επειδή βρισκόταν σε πολύ δύσκολη κατάσταση.

Η αποδεικτική διαδικασία ξεκίνησε χθες με την εξέταση μαρτύρων – αστυνομικών, ιδιοκτητών οχημάτων και διαμερισμάτων που υπέστησαν ζημιές από την έκρηξη, συγγενών εμπλεκόμενων προσώπων κ.ά. «Γύρω στις 5:30 το πρωί δεχτήκαμε κλήση για έκρηξη και πιθανή φωτιά σε ΑΤΜ τράπεζας», κατέθεσε αστυνομικός που ως μέλος πληρώματος της Άμεσης Δράσης βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της έκρηξης. «Ήμασταν πολύ κοντά, φτάσαμε πολύ γρήγορα. Είδαμε να βγαίνουν καπνοί και να επικρατεί ένας χαμός. Ενημερώσαμε το κέντρο για πιθανή έκρηξη στο σημείο. Είδαμε κομμάτια στο έδαφος και μετά έναν άνθρωπο. Διαβιβάσαμε άμεσα στο Κέντρο ζητώντας τη συνδρομή ασθενοφόρου. Την ώρα που βρήκαμε τη γυναίκα φαινόταν πολύ βαριά τραυματισμένη, αλλά ήταν εν ζωή. Μάθαμε λίγο μετά όταν ήρθε ΕΚΑΒ ότι είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει», κατέθεσε ο ίδιος αστυνομικός.

Για τη θανούσα μίλησε η ξαδέλφη της, η οποία, εξεταζόμενη από το Δικαστήριο, ανέφερε ότι η 38χρονη της είχε εκμυστηρευτεί ότι θα πήγαινε να κάνει μια δουλειά, επειδή χρειαζόταν λεφτά για μία επέμβαση. «Μου έλεγε “μη φοβάσαι, όλα θα πάνε καλά”. Αισθανόμουν κάτι μέσα μου. Έκανε χρήση ουσιών, έμενε στον Δενδροπόταμο από τότε που βγήκε από τη φυλακή, έναν χρόνο νωρίτερα», σημείωσε.

Οι δικαστές έκαναν δεκτή την εισαγγελική πρόταση κι αποφάσισαν την καταδίκη των δύο βασικών κατηγορουμένων, κατά περίπτωση, για τις εξής πράξεις: εγκληματική συμμορία (κατά μετατροπή από εγκληματική οργάνωση), απλή συνέργεια σε έκρηξη και σε φθορά ξένης ιδιοκτησίας ή ηθική αυτουργία στις δύο προηγούμενες πράξεις, προμήθεια, κατοχή και κατασκευή εκρηκτικών υλών ή ηθική αυτουργία στη συγκεκριμένη πράξη, παραβάσεις των νόμων περί εκρηκτικών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.