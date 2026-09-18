Πόσα λεπτά έχει στη διάθεσή του ένας άνθρωπος μετά από μια καρδιακή ανακοπή, είναι το κρίσιμο ερώτημα στο οποίο απαντά ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του αγαπημένου τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, είδηση που έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος αναφέρεται στον πολύτιμο χρόνο που υπάρχει μετά την ανακοπή και στη σημασία της άμεσης αντιμετώπισης, εξηγώντας τι συμβαίνει στον οργανισμό στα κρίσιμα πρώτα λεπτά.

Ο ίδιος, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου στο ΕΡΤnews, προειδοποίησε ότι «τα πέντε με έξι λεπτά από τη στιγμή που ένας άνθρωπος υποστεί ανακοπή αποτελούν το πλέον κρίσιμο χρονικό “παράθυρο” για την επιβίωση και την πλήρη λειτουργική επαναφορά του».

Αναφερόμενος στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, υπογράμμισε ότι εάν κάποιος μείνει χωρίς αιματική κυκλοφορία για διάστημα πέραν αυτού του ορίου, η πιθανότητα να ανανήψει ο εγκέφαλος και να παραμείνει λειτουργικός, ακόμη και αν η καρδιά επαναφερθεί, είναι σχεδόν μηδαμινή.

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ υπογράμμισε πόσο σημαντική είναι η σωστή και άμεση επικοινωνία κατά την παροχή πρώτων βοηθειών, καθώς οι διασώστες και το ιατρικό προσωπικό χρειάζεται να γνωρίζουν με ακρίβεια τον χρόνο που έχει μεσολαβήσει από την ανακοπή. Την ίδια ώρα, δεν θέλησε να σχολιάσει επιμέρους στοιχεία της δικαστικής έρευνας, επισημαίνοντας ότι αυτά θα αξιολογηθούν στο πλαίσιο της έρευνας, με τη συνδρομή των αρμόδιων ιατρικών πραγματογνωμόνων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα πρέπει να αποτελέσει αφορμή για τη λήψη ουσιαστικών μέτρων και την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία των πολιτών. Όπως σημείωσε, χρειάζεται αυστηρότερη εποπτεία και έλεγχος απέναντι σε φαινόμενα αντιποίησης επαγγέλματος, ψευδείς δηλώσεις, υπερβολές και παραπληροφόρηση στον χώρο της υγείας.