Στα άκρα οδηγείται η δικαστική διαμάχη για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας Βιολάντα στα Τρίκαλα. Ο σύζυγος μίας εκ των πέντε γυναικών που έχασαν τη ζωή τους τον περασμένο Ιανουάριο κατέθεσε νέα αίτηση προς τον Εισαγγελέα Εφετών Λάρισας, ζητώντας την άσκηση έφεσης κατά του βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων. Η οικογένεια του θύματος αντιδρά σθεναρά στην αποφυλάκιση του επιχειρηματία Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη, διεκδικώντας την πλήρη δικαίωση των νεκρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης αφέθηκε ελεύθερος στις αρχές Σεπτεμβρίου, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων για αντικατάσταση της προσωρινής κράτησής του με περιοριστικούς όρους.



Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση εμφάνισης μία φορά τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα. Ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» είχε κριθεί προσωρινά κρατούμενος τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά την απολογία του στον ανακριτή.



Αίτηση για την άσκησης έφεσης κατά του Βουλεύματος υπέβαλαν και άλλοι δύο συγγενείς θυμάτων στις αρχές Σεπτεμβρίου αμέσως μετά την αποφυλάκιση του κατηγορούμενου.



Ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης κατηγορείται για έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο, ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή.



Η ανακριτική διαδικασία είναι σε εξέλιξη ενώ μαζί με τον ιδιοκτήτη κατηγορούνται επίσης ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας του εργοστασίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.