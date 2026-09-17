Το κατώφλι των φυλακών Κορυδαλλού πέρασαν νωρίς σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Πρώτα μεταφέρθηκε η Ιωάννα Γάκα, η γιατρός που έκανε τη μοιραία πλασμαφαίρεση στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ γύρω στις 7:30 το πρωί μεταφέρθηκε εκεί και ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το STAR, ο κατηγορούμενος γιατρός με το που έφτασε στις φυλακές φέρεται να είπε στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους ότι σταματά την απεργία πείνας και δίψας, που άρχισε χθες, μόλις ο εισαγγελέας του ανακοίνωσε ότι θα προφυλακιστεί για την πολύκροτη υπόθεση.

Ο γιατρός, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, φορούσε το γνωστό μπλε σακάκι του, δεν κοίταξε καθόλου προς τις τηλεοπτικές κάμερες και προχώρησε ευθεία προς την πύλη της φυλακής.

Μάλιστα, έχει ήδη κάνει το πρώτο του μπάνιο μέσα στις φυλακές και φέρεται να δήλωσε ότι αισθάνεται ασφαλής, λέγοντας παράλληλα ευχαριστώ στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους για τη συμπεριφορά τους.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος μεταφέρθηκε στη Ζ’ πτέρυγα, όπου βρίσκονται προστατευόμενοι κρατούμενοι, και είναι ενταγμένη στη ΣΤ’ πτέρυγα του Κορυδαλλού. Εκεί κρατούνται, μεταξύ άλλων, άτομα που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας.

Ο γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρίσκεται στο ίδιο κελί με προφυλακισμένους αστυνομικούς, ενώ μιλώντας με συγκρατούμενούς του φέρεται να αναφέρθηκε και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Το ιατρείο συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα τον Γιώργο Μαζωνάκη ασθενή. Δεν ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες.

Υπενθυμίζεται ότι η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, μεταφέρθηκε στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών όπου κρατούνται γυναίκες για κακοποίηση ανηλίκων. Πιο συγκεκριμένα, πλέον μένει στο κελί όπου μέχρι πρότινος κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου.