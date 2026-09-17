Στην ανακρίτρια Χανίων οδηγήθηκε σήμερα το πρωί η 18χρονη μητέρα από τα Χανιά, η οποία κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης στο 20 ημερών βρέφος της.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, η 18χρονη αφέθηκε ελεύθερη μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης σε τακτά χρονικά διαστήματα σε αστυνομικό τμήμα. Επιπλέον της επιβλήθηκε η παρακολούθηση προγράμματος στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας, ενώ της απαγορεύτηκε και η προσέγγιση του βρέφους που νοσηλεύεται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση.

Θυμίζεται ότι το μόλις δύο εβδομάδων βρέφος βρίσκεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση και εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Είχε υποστεί και η ίδια κακοποίηση

Η απολογία της έγινε υπό την σκιά των αποκαλύψεων από το «Χαμόγελο του Παιδιού» σύμφωνα με τις οποίες «το 2013, ο Οργανισμός είχε λάβει ανώνυμη αναφορά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056, σύμφωνα με την οποία ένα 4χρονο κοριτσάκι, η σημερινή 18χρονη μητέρα, υφίστατο σωματική κακοποίηση από τους γονείς του. Η αναφορά αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα κρίσιμη και προωθήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία».

Επιπλέον «το 2022, ζητήθηκε από τον Οργανισμό να μεταφέρει ένα 14χρονο κορίτσι, τη σημερινή 18χρονη μητέρα, από το Νοσοκομείο όπου φιλοξενείτο κατόπιν εισαγγελικής εντολής σε άλλο Νοσοκομείο, για περαιτέρω ιατρική αξιολόγηση. Και σε αυτή την περίπτωση, δεν ζητήθηκε η συνδρομή του Οργανισμού ούτε υπήρξε ενημέρωσή του σχετικά με τους λόγους παραμονής της 14χρονης στο Νοσοκομείο».

Τι δήλωσε ο δικηγόρος της 18χρονης

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της 18χρονης, Γιώργος Φραντζεσκάκης, αμέσως μετά την απόφαση: «Αυτό το οποίο ισχυρίστηκε είναι το ότι δεν έχει καμία πρόθεση να προκαλέσει κάποιο κακό στο παιδί της, δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει όχι βαριά σωματική βλάβη όπως κατηγορείται αλλά και την παραμικρή σωματική βλάβη.

Μιλάμε για ένα μικρό κορίτσι το οποίο ναι μεν έχει κλείσει τα 18 έτη της ηλικίας του πριν από λίγους μήνες αλλά όποιος το δει αυτό το πλάσμα θα δει ότι μιλάμε για ένα παιδί στην πραγματικότητα, το οποίο αντιμετωπίζει και δικά του θέματα ήδη από το παρελθόν.

Δεν θα θελα να αναφερθώ σε λεπτομέρειες διότι αφορούν και κάποια προσωπικά δεδομένα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι βρέθηκε σε μία πάρα πολύ δύσκολη ψυχική κατάσταση το τελευταίο χρονικό διάστημα εξαιτίας των συνθηκών τις οποίες αντιμετωπίζει και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν με την γέννηση και της δημιούργησαν μία ιδιαίτερη ψυχική κατάσταση και αντέδρασε με έναν τρόπο ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν ήτανε σωστός.

Το αναγνωρίζει και η ίδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είχε οποιαδήποτε πρόθεση να προκαλέσει οποιοδήποτε κακό στο παιδί. Είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Να φανταστείτε ότι όλες αυτές τις μέρες είναι στα κρατητήρια και δεν μπορεί να φάει. Προχθές τη μετέφεραν στο νοσοκομείο για να της δώσουνε κάποια βοήθεια.

Αυτό το οποίο κάνει όλες αυτές τις μέρες προσεύχεται για το παιδί της να γίνει καλά. Αυτό το οποίο την ενδιαφέρει περισσότερα από όλα. Δεν ήταν σήμερα το τι θα γίνει με την ίδια το αν θα πάει φυλακή. Όχι. Αυτό το οποίο την ενδιέφερε είναι το παιδί της να γίνει καλά.

Θεωρώ όμως σημαντικό ότι και η κυρία ανακρίτρια και ο κύριος εισαγγελίας προσέγγισαν με ευαισθησία αυτό το ζήτημα διότι εδώ έχουμε ένα διπλό δράμα. Είναι το δράμα του μωρού του οποίου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εντατική του νοσοκομείου Ηρακλείου και δίνει τη δική του μάχη. Αλλά έχουμε και το δράμα ενός νέου κοριτσιού, το οποίο από μικρή ηλικία αντιμετωπίζει τα δικά του θέματα.

Έφτασαν τα πράγματα εδώ που φτάσανε. Νομίζω όπως χρειάζεται βοήθεια και το μωράκι αυτό από τους γιατρούς στο νοσοκομείο, έτσι χρειάζεται βοήθεια και αυτή η 18χρονη μητέρα».