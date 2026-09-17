Αλγεινή εντύπωση προκαλεί το περιστατικό που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι σε χωριό στα Χανιά, όπου δύο παιδάκια νηπιαγωγείου βρέθηκαν «ξεχασμένα» μέσα σε σχολικό λεωφορείο για πέντε ώρες.

Όλα έγιναν χθες το μεσημέρι, όταν τα δύο παιδάκια ηλικίας 4 και 5 ετών εντοπίστηκαν μέσα στο σχολικό λεωφορείο (του ΚΤΕΛ), που ήταν παρκαρισμένο από το πρωί μέχρι να εκτελέσει το μεσημβρινό δρομολόγιο της επιστροφής.

Σύμφωνα με καταγγελίες γονέων που δημοσιεύει το zarpanews.gr, όλα άρχισαν όταν μια μητέρα πήγε να δώσει το μεσημεριανό γεύμα στο παιδί της.

Ωστόσο, όπως υποστηρίζεται στην καταγγελία, την ενημέρωσαν ότι το παιδί δεν είχε πάει εκείνη την ημέρα στο σχολείο.

Τότε, άρχισε η αναζήτηση του μικρού παιδιού, με τον οδηγό του λεωφορείου να πηγαίνει λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι εκεί όπου το είχε παρκάρει και τελικά να εντοπίζει όχι ένα, αλλά δύο παιδιά.

«Τα παιδιά ήταν κατουρημένα και κλαμένα, σε τραγική κατάσταση» ανέφερε γονέας μαθητή που φοιτά στο σχολείο της περιοχής.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το σχολικό λεωφορείο ξεκίνησε στις 8 παρά τέταρτο το πρωί μαζί με συνοδό, που φέρεται να τοποθετήθηκε για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο δρομολόγιο.

Όπως υποστήριξαν γονείς, τα παιδιά από το πρωινό δρομολόγιο κατέβηκαν κανονικά στο σχολείο, με τα δύο νήπια που φέρονται να κάθονταν στις πίσω θέσεις να μένουν κλειδωμένα, χωρίς να γίνουν αντιληπτά.

«Πηγαίνουν στο προνήπιο, μπορεί και να μην άκουσαν τη συνοδό, δεν έπρεπε όμως η συνοδός να ελέγξει αν κατέβηκαν όλα; Πώς μπήκε σε αυτή τη θέση;», ανέφερε γονέας στο zarpanews.gr και πρόσθεσε: «Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο και ούτε και οι γονείς θέλουν να τα ξαναβάλουν μέσα».

«Ευτυχώς που υπήρχε δροσιά λόγω της βροχής, τι θα γινόταν αν είχαμε ζέστη;» διερωτήθηκε μια ακόμη γονέας.

Σε επικοινωνία του site με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων έγινε γνωστό πως μέχρι στιγμής η υπηρεσία έχει ενημερωθεί άτυπα και θα πράξει ό,τι είναι απαραίτητο, στο μερίδιο που της αναλογεί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΚΤΕΛ Χανίων – Ρεθύμνου, Γιάννης Καψανάκης, επιβεβαίωσε το σοκαριστικό περιστατικό και δήλωσε:

«Ενημερωθήκαμε για το συμβάν και ισχύει. Όντως έγινε. Η συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε. Λυπούμαστε πραγματικά για το συμβάν και ζητάμε συγγνώμη».