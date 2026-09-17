Στις φυλακές Κορυδαλλού έχουν μεταφερθεί από το πρωί της Πέμπτης 17/9 οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο της Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η κατηγορούμενη γιατρός έχει οδηγηθεί στη γυναικεία πτέρυγα των φυλακών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του τηλεοπτικού Star, έχει μεταφερθεί στο κελί, το οποίο προηγουμένως είχε αδειάσει μετά τη μεταγωγή της Ειρήνης Μουρτζούκου. Ο σύζυγός της κρατείται στην 6η ανδρική πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού.

Οι δύο γιατροί κρατούνται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλλού για λόγους ασφαλείας και θα προαυλίζονται μόνοι τους με αυξημένη επιτήρηση, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού Open.

Κι αυτό γιατί υπάρχει φόβος αναβρασμού, επειδή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πραγματοποιήσει συναυλία στις γυναικείες φυλακές και ήταν ιδιαίτερα αγαπητός.

Η μεταγωγή της γιατρού ξεκίνησε στις 06:30 το πρωί από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης και το όχημα που τη μετέφερε έφτασε στις φυλακές στις 07:00 περίπου, ενώ ο σύζυγός της έφτασε στον Κορυδαλλό στις 07:30 από τη ΓΑΔΑ.

Το σκεπτικό της προφυλάκισής τους

Το σκεπτικό των δικαστικών αρχών στηρίχθηκε στις πράξεις και τις παραλείψεις των δύο γιατρών, αλλά και στη συνολική στάση τους. Οι συνήγοροί τους αναμένεται να προσβάλουν τα εντάλματα προσωρινής κράτησης την ώρα που είναι σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του ιατρικού συλλόγου για τους ελέγχους που έπρεπε να είχαν γίνει στο ιατρείο.

Πληροφορίες αναφέρουν πως στο σκεπτικό της απόφασης για προσωρινή κράτηση αναφέρεται πως στην περίπτωση που οι δύο κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο φύγουν ελεύθεροι από το ανακριτικό γραφείο είναι ύποπτοι να τελέσουν και νέα εγκλήματα.

Ανακριτής και εισαγγελέας έκριναν ότι οι δύο κατηγορούμενοι δεν μπορούσαν να αφεθούν ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων, αφού κατά την κρίση τους, δεν υπήρχε άλλο δικονομικό μέτρο ικανό να αποτρέψει τον κίνδυνο τέλεσης νέων αξιόποινων πράξεων. Αυτό ήταν και το στοιχείο που, σε συνδυασμό με τη βαρύτητα των αποδιδόμενων πράξεων και τα υπόλοιπα ευρήματα της δικογραφίας, οδήγησε στην απόφαση για την προσωρινή κράτηση των δύο γιατρών.

Η απόφαση για προφυλάκιση φέρεται να στηρίχθηκε στο σκεπτικό ότι οι δύο γιατροί με πράξεις και παραλείψεις τους αφαίρεσαν ανθρώπινη ζωή, παρεμποδίζοντας παράλληλα κάθε είδους έρευνα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι λειτουργούσαν και εκτελούσαν σοβαρές πράξεις σε χώρο χωρίς άδεια και κατάλληλο εξοπλισμό, σε ασθενείς που δεν τους υπέβαλαν προηγουμένως στις κατάλληλες εξετάσεις, έχοντας πλήρη συνείδηση των συνεπειών των πράξεών τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σκεπτικό ανακριτή και εισαγγελέα σημειώνεται ότι οι γιατροί παρέλειψαν αναιτιολόγητα να καλέσουν εγκαίρως το ΕΚΑΒ, ενώ οι ίδιοι δεν ήταν σε θέση να παράσχουν την κατάλληλη ιατρική βοήθεια.