Την πόρτα της ανακρίτριας αναμένεται να περάσει σήμερα, Πέμπτη 17/9 η 18χρονη μητέρα η οποία κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, που νοσηλεύεται με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και δίνει μάχη για τη ζωή του στην Κρήτη.

Η 18χρονη είχε παρουσιαστεί ενώπιον των εισαγγελικών αρχών πριν από δύο ημέρες και είχε ζητήσει και λάβει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της.

Το βρέφος συνεχίζει να δίνει τη δική του μάχη στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου όπου νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση.

Φέρεται να παραδέχθηκε ότι χτύπησε το βρέφος

Σύμφωνα με το ERTNews, η 18χρονη φέρεται να παραδέχθηκε κατά την προανάκριση ότι χτύπησε το παιδί της, υποστηρίζοντας ότι δεν αντιλήφθηκε τη σοβαρότητα των τραυμάτων που του προκάλεσε.

Η ίδια φέρεται επίσης να ανέφερε στις αστυνομικές αρχές ότι αντιμετωπίζει χρόνια προβλήματα ψυχικής υγείας και ότι κατά την περίοδο αυτή πάσχει από επιλόχειο κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αναμένεται να προβληθούν εκ νέου ενώπιον της ανακρίτριας.

Μετά την απολογία της, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν εάν θα προφυλακιστεί ή εάν θα αφεθεί ελεύθερη με περιοριστικούς όρους έως την εκδίκαση της υπόθεσης.

Θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των τεσσάρων ετών

Νέα διάσταση στην υπόθεση δίνει ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού», σύμφωνα με την οποία η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η νεαρή ήταν γνωστή στις αρμόδιες αρχές και παρακολουθούνταν από κοινωνικές υπηρεσίες κατά τα προηγούμενα χρόνια.

Η 18χρονη μετέφερε το βρέφος στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής, συνοδευόμενη από τον πατέρα της. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, το νεογέννητο διακομίστηκε στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε το βρέφος. Το ενδιαφέρον παραμένει στραμμένο στην πορεία της υγείας του, καθώς εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.