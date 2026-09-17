Νέες απαντήσεις δίνει το ΕΚΑΒ, σχετικά με την επέμβαση των διασωστών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με αφορμή τους ισχυρισμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών στις απολογίες τους.

Μιλώντας σήμερα το πρωί στο ΕΡΤNews, ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Σταύρος Παπαδήμας, χαρακτήρισε «απαράδεκτη» την προσπάθεια, όπως είπε, να μετακυλιστούν ευθύνες στους διασώστες που έφτασαν στο ιατρείο και υποστήριξε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιήθηκε ειδική καρέκλα αντί φορείου για τη μεταφορά του τραγουδιστή από το μοιραίο ιατρείο στο ασθενοφόρο, καθώς και γιατί διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» και όχι στον «Ευαγγελισμό».

Τι είδαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν μπήκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου

Σύμφωνα με τον κ. Παπαδήμα, «η κλήση που δόθηκε στο ΕΚΑΒ καταγράφηκε ως ανακοπή. Επομένως, γνώριζαν ότι ο άνθρωπος εκείνη τη στιγμή είχε υποστεί ανακοπή και δεν είχε τις αισθήσεις του».

Στη συνέχεια, ο ίδιος περιέγραψε όσα αντίκρισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ όταν μπήκαν στο μοιραίο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, επικαλούμενος τις καταθέσεις και τις περιγραφές των διασωστών, στο ιατρείο βρίσκονταν τέσσερα άτομα: δύο γιατροί και δύο μέλη του προσωπικού, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν τα τελευταία ήταν νοσηλευτές ή εργαζόμενοι στη γραμματειακή υποστήριξη.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν άρχισε εγκαίρως αποτελεσματική καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, υπογραμμίζοντας ότι κάθε λεπτό χωρίς επαρκή οξυγόνωση είναι κρίσιμο για τον εγκέφαλο και τα υπόλοιπα ζωτικά όργανα.

Όταν οι διασώστες έφτασαν στο σημείο, όπως πρόσθεσε, είδαν έναν άνδρα γιατρό να πραγματοποιεί θωρακικές συμπιέσεις με το ένα χέρι, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε ημικαθιστή θέση επάνω σε καρέκλα-κρεβάτι.

«Για να είναι αποτελεσματική η καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε οριζόντια θέση», σημείωσε ο κ. Παπαδήμας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο απινιδωτής του ιατρείου φέρεται να μη λειτουργούσε, με τους διασώστες του ΕΚΑΒ να τοποθετούν δικό τους αυτόματο εξωτερικό απινιδωτή, να χορηγήσουν οξυγόνο μέσω ασκού αερισμού και να αρχίσουν την εφαρμογή του πρωτοκόλλου ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή.

Μιας και δεν κατέστη δυνατό να αναταχθεί ο ασθενής στο ιατρείο, αποφασίστηκε η άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο, προκειμένου να επιχειρηθούν διασωλήνωση, χορήγηση φαρμάκων και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ακριβής χρόνος που είχε μεσολαβήσει από την έναρξη της ανακοπής έως την άφιξη του ΕΚΑΒ, καθώς και οι ενέργειες που είχαν προηγηθεί, αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διερεύνησης.

Οι διευκρινίσεις για το φορείο και τη διακομιδή στο «Ελπίς»

Σε άλλο σημείο, ο Παπαδήμας απάντησε και στις αιτιάσεις σχετικά με το γεγονός ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε από το ιατρείο μέχρι το ασθενοφόρο με ειδική καρέκλα και όχι με φορείο.

«Η καρέκλα είναι μέρος του εξοπλισμού του ασθενοφόρου και αποτελεί συνήθη πρακτική. Χρησιμοποιείται εκεί όπου δεν χωράει το φορείο, επειδή μπορεί να κινηθεί γρήγορα και να μεταφερθεί μέσω του ασανσέρ», εξήγησε.

Πάντως, διευκρίνισε ότι η επιλογή του συγκεκριμένου μέσου δεν επηρέασε τις προσπάθειες ανάνηψης και ότι οι διασώστες έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν για την ταχύτερη μεταφορά του ασθενούς.

Επιπλέον, εξήγησε τον λόγο για τον οποίο ο Γιώργος Μαζωνάκης διακομίστηκε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ελπίς» και όχι στον «Ευαγγελισμό», που ήταν πιο κοντά.

Ο «Ευαγγελισμός» δεν εφημέρευε εκείνη την ώρα. Η διακομιδή σε μη εφημερεύον νοσοκομείο θα απαιτούσε προηγούμενη ενημέρωση και χρόνο για την κινητοποίηση των αναγκαίων ειδικοτήτων, όπως αναισθησιολόγου και καρδιολόγου, είπε χαρακτηριστικά. Αντίθετα, το «Ελπίς» βρισκόταν σε εφημερία, είχε ενημερωθεί για το επείγον περιστατικό και οι απαιτούμενες ιατρικές ομάδες ήταν σε ετοιμότητα για να παραλάβουν και να υποστηρίξουν τον ασθενή.

Τέλος, επεσήμανε πως «από την πλευρά του ΕΚΑΒ έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες και εφαρμόστηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα», και ανέφερε ότι οι αρμόδιες αρχές θα εξακριβώσουν τον ακριβή χρόνο της ανακοπής και τη συνολική ακολουθία των γεγονότων.