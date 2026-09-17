Δύο περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς μεταναστών αποκάλυψαν έλεγχοι της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, κατά το τελευταίο 24ωρο, ενώ συνελήφθησαν ισάριθμοι οδηγοί – διακινητές.

Στην πρώτη περίπτωση, οι Αρχές φόρεσαν χειροπέδες σε έναν 29χρονο Έλληνα καθώς σε Ι.Χ. φορτηγό που οδηγούσε, κινούμενος στην παλιά εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν τέσσερις άνδρες από το Αφγανιστάν και το Ιράν, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, οι διακινούμενοι είχαν εισέλθει παράνομα στη χώρα από την ελληνοτουρκική μεθόριο και είχαν καταβάλει 4.000 ευρώ, ο καθένας, σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην απέναντι πλευρά του Έβρου, για τη μεταφορά τους έως τη Θεσσαλονίκη.

Στη δεύτερη περίπτωση, στην εθνική οδό Καβάλας – Θεσσαλονίκης (στον κόμβο Σοχού), εντοπίστηκαν δύο Ιρακινοί, χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, σε Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος Έλληνας. Οι δύο μετανάστες φέρεται να είχαν καταβάλει πάνω από 18.000 δολάρια σε κύκλωμα που δραστηριοποιείται στην πατρίδα τους για να φτάσουν στην Αγγλία που ήταν ο τελικός τους προορισμός.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα ποινικής δίωξης.