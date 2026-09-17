Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 16χρονος, υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άνδρα, 21 ετών, χθες το απόγευμα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ο ανήλικος συνελήφθη έπειτα από αστυνομικές αναζητήσεις, λίγη ώρα μετά τον εντοπισμό του νεαρού, με καταγωγή από τη Συρία, αιμόφυρτου στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά.

Το θύμα είχε δεχθεί επίθεση με μαχαίρι και έφερε τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Μεταφέρθηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Κατά τη σύλληψη του 16χρονου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν τέσσερις αυτοσχέδιες συσκευασίες κάνναβης, βάρους 3,3 γραμμαρίων. Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών.