Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκονται από νωρίς σήμερα, Πέμπτη 17/9, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη που άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο τους στο Κολωνάκι.

Οι δύο κατηγορούμενοι θα κρατηθούν σε χώρο κατάλληλο που θα διασφαλίζεται η ασφάλεια και η ομαλή λειτουργία των φυλακών, αλλά και η ακεραιότητα των ίδιων.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής, η γιατρός θα είναι μόνη της σε κελί στη γυναικεία πτέρυγα του Σωφρονιστικού Καταστήματος του Κορυδαλλού και ο σύζυγός της σε αντίστοιχο χώρο στις αντρικές φυλακές. Ο χώρος αυτός είναι απομακρυσμένος και δεν έχουν εύκολη πρόσβαση οι άλλοι κρατούμενοι.

Βίντεο από τη μεταφορά των δύο γιατρών στις φυλακές Κορυδαλλού

Η απεργία πείνας και όσα είπαν για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του τραγουδιστή από χθες, Τετάρτη 16/9, έχει ξεκινήσει την απεργία πείνας που είχε προαναγγείλει.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες και επιρρίπτει ευθύνες στη σύζυγό του, ισχυριζόμενος δε ότι εκείνος έφτασε στο ιατρείο λίγο πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ.

«Δεν είχα καμία σχέση με τη θεραπεία πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλλόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης. Έμπλεξα χωρίς λόγο, λόγω της γυναίκας μου, αλλά δεν με πειράζει γιατί τη λατρεύω… Έλαβα γνώση του συμβάντος μετά τις 16:00. Στις 16:06 συνταγογραφούσα φάρμακο σε άλλον ασθενή», επεσήμανε.

Η σύζυγός του από την πλευρά της, η οποία μίλησε περισσότερο στις Αρχές, καθώς ήταν μαζί με τον καλλιτέχνη καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο ιατρείο, υποστήριξε ότι τήρησε τα πρωτόκολλα και πως έχει συμβιβαστεί με το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στη φυλακή.

«Τήρησα όλα τα πρωτόκολλα. Ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή στις 16:15 και το ΕΚΑΒ κλήθηκε στις 16:21. Το πλήρωμα έφτασε στις 16:26, αλλά δεν διέθετε ούτε φορείο. Το αποτέλεσμα ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης να τοποθετηθεί σε καρέκλα για να μεταφερθεί στο ασθενοφόρο και να διακοπεί η ΚΑΡΠΑ, η οποία, αν είχε συνεχιστεί, θα μπορούσε να είχε σωθεί η ζωή του, γιατί δεν ήταν εγκεφαλικά νεκρός.

Δεν είχα καμία πρόθεση να σκοτώσω τον Γιώργο Μαζωνάκη. Όλη η διαδικασία ήταν νόμιμη. Είμαι καλή γιατρός και έχω κάνει τόσα καλά και έτυχε αυτό. Έχω δεχτεί ότι μπορεί να πάω φυλακή, αλλά τα έχω καλά με τον εαυτό μου.

Φωτογραφίες και βίντεο τραβάω σε όλους τους ασθενείς μου κατά τη διάρκεια θεραπειών. Δεν έστειλα φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στον σύζυγό μου», δήλωσε.

«Όταν χτυπούν οι συναγερμοί (alarm) του μηχανήματος, δεν σημαίνει απαραίτητα κίνδυνο ανακοπής για τον ασθενή. Μπορεί να πρόκειται για κάποιο άλλο πρόβλημα, όπως πρόβλημα με τις φλέβες και τους φλεβοκαθετήρες που είχαν τοποθετηθεί.

Δεν κάλεσα τον σύζυγό μου να επιστρέψει στην οδό Καρνεάδου. Ο ίδιος πήρε τον δρόμο της επιστροφής για να συνεχίσει τα ραντεβού του με ασθενείς», συμπλήρωσε.