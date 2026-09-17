Εικοσάχρονος συνελήφθη μέσα σε τρένο του ηλεκτρικού στον σταθμό ΗΣΑΠ της Κηφισιάς, καθώς παρίστανε τον αστυνομικό, φορώντας στολή και φέροντας εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.

Αστυνομικοί στο πλαίσιο του σχεδίου ΑΡΙΑΔΝΗ/Γ.Α.Δ.Α., με στόχο το αίσθημα ασφάλειας επιβατών στα μέσα μαζικής μεταφοράς εντόπισαν και ακινητοποίησαν τον 20χρονο, ο οποίος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για αντιποίηση αρχής και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων.