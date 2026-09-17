Στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρονται σήμερα Πέμπτη, 17/9 οι δύο γιατροί που διατηρούσαν το ιατρείο στο Κολωνάκι όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γιώργος Μαζωνάκης. Με την απόφαση για την προφυλάκισή τους, ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο της ανακριτικής διαδικασίας για την υπόθεση ενώ στο «μικροσκόπιο» έχει μπει το ενδεχόμενο η Ιωάννα Γάκα πριν την πλασμαφαίρεση να χορήγησε στον τραγουδιστή κάποια φαρμακευτική ουσία.

Οι Αρχές βρίσκονται σε εγρήγορση και αναμένουν τα αποτελέσματα τόσο από τα εγκληματολογικά εργαστήρια όσο και των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων του Γιώργου Μαζωνάκη, τα οποία θα δώσουν απαντήσεις για τις συνθήκες του θανάτου του.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος ο οποίος στην απολογία του είπε πως έμπλεξε χωρίς λόγο μεταφέρθηκε επίσης στον Κορυδαλλό και από χθες, Τετάρτη 17/9 ξεκίνησε απεργία πείνας.

Η γιατρός Ιωάννα Γάκα εξήλθε νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 17/9 από το Α.Τ. Κυψέλης και μεταφέρθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου θα κρατηθεί σε κελί δίπλα από την Ειρήνη Μουρτζούκου.

Δείτε βίντεο από τη μεταφορά της

Η άφιξη της γιατρού στον Κορυδαλλό

Βίντεο από τη μεταφορά του γιατρού στον Κορυδαλλό

Τα αλάρμ που αγνόησε η γιατρός και το ενδεχόμενο να χορήγησε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια φαρμακευτική ουσία

Από τα ευρήματα του λογισμικού του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης αποδεικνύεται ότι η γιατρός αγνόησε τα αλάρμ και κινδύνευε η ζωή του ασθενούς.

Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας διαπίστωσαν ότι το πρώτο σημείο κινδύνου ακούστηκε στις 3:22 και παρόλα αυτά η γιατρός αγνόησε τις ενδείξεις της ιατρικής πράξης, ενώ το ΕΚΑΒ φαίνεται ότι εκλήθη στις 4:23.

Από την άλλη, γίνεται επισταμένη έρευνα στα φίλτρα και τα εξαρτήματα του μηχανήματος για το εάν χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κάποια άλλη φαρμακευτική ουσία.

Παράλληλα, με εισαγγελική παραγγελία ανοίγει νέο σκέλος της έρευνας, το οποίο αφορά τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες από τον τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκαν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι.

Με σκληρά λόγια το ΕΚΑΒ απαντά στις αιτιάσεις των κατηγορούμενων γιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και αποκαλύπτει τι είδαν οι διασώστες όταν πήγαν στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου μετά την κλήση.

«Δεν τον είχαν οριζόντια, τον είχαν σε ημικαθιστή θέση. Δηλαδή κάνανε τόση ώρα σε ημικαθιστή θέση και με το ένα χέρι κάνανε κάρπα όταν φτάσανε τα πληρώματα […] Απ’ ότι φάνηκε εκεί που φτάσανε οι διασώστες, ήταν ήδη σε ανακοπή. Ήταν άσφυγμος και δεν γνωρίζουμε και πόση ώρα ήταν σε ανακοπή» επεσήμανε στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Οι δύο κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν στη μαραθώνια απολογία τους στον ανακριτή ότι το ΕΚΑΒ έφτασε στις 4:26 χωρίς φορείο, με αποτέλεσμα να τον κατεβάσουν σε καρέκλα μέχρι το ασθενοφόρο, να διακόψουν την ΚΑΡΠΑ και να χαθεί πολύτιμος χρόνος.

«Όταν οι διασώστες σε τρία λεπτά από την ώρα που πήραν την κλήση έφτασαν στο σημείο, ανέβηκαν επάνω, πήραν όλο τον εξοπλισμό τους, χρησιμοποίησαν μάσκα λαρυγγική, οξυγόνο Ambu, απινιδωτή, κάνανε 3 κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης και μετά αφού δεν είχε αναπνοή ο τραγουδιστής, αναγκάστηκαν να τον πάνε στο νοσοκομείο, πολύ ταχύτατα, γρήγορα, σ’ ένα λεπτό», είπε ο κ. Μαθιόπουλος.

Ο κ. Μαθιόπουλος εξήγησε γιατί οι διασώστες δεν χρησιμοποίησαν το φορείο. Το παθολογικό ιατρείο βρισκόταν στον πρώτο όροφο του κτιρίου στην Καρνεάδου και η πρόσβαση γινόταν μέσω εσωτερικής κλίμακας και ανελκυστήρα περιορισμένων διαστάσεων, γεγονός που δεν επέτρεπε την ασφαλή διέλευση και χρήση του φορείου και έτσι χρησιμοποιήθηκε η ειδική καρέκλα διακομιδής για το απολύτως αναγκαίο σύντομο χρονικό διάστημα με συνεχή παροχή οξυγόνου στον ασθενή.

«Το φορείο αποτελεί στοιχείο του βασικού εξοπλισμού όλων των ασθενοφόρων οχημάτων του ΕΚΑΒ. Στην περίπτωση αυτή το φορείο δεν κατέστη δυνατόν να χρησιμοποιηθεί κατά τη μετακίνηση του ασθενούς από τον χώρο του παθολογικού ιατρείου έως το ασθενοφόρο λόγω των ιδιαίτερων χωροταξικών συνθηκών του οικήματος στο οποίο στεγαζόταν το ιατρείο», δήλωσε το ΕΚΑΒ.

«Καταγγέλλουμε την προσπάθεια από πλευράς των κατηγορούμενων ιατρών για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη να μετακυλήσουν τις ευθύνες τους για την ανικανότητα να ανατάξουν τις επιπλοκές και την καρδιακή ανακοπή στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Αυτό δείχνει αμετανόητους ανθρώπους που δεν σέβονται όχι μόνο την ανθρώπινη ζωή, αλλά και τους ανθρώπους που καθημερινά δίνουν μάχη στο δρόμο και προσπάθησαν να επαναφέρουν έναν άνθρωπο που κατέληξε άδικα», αναφέρει με ανακοίνωσή του το Σωματείο Εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

«Απατεώνες» χαρακτήρισε τους γιατρούς ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σε ερώτηση για το αν θεωρεί ότι υπάρχουν ευθύνες σε όργανα όπως οι Ιατρικοί Σύλλογοι, ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν κάθετος: «Όχι, δεν θεωρώ προσωπικά. Εδώ ήταν δύο απατεώνες. Απατεώνες υπάρχουν δυστυχώς παντού και πάντα».