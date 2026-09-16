Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίστηκε και ένα από τα άτομα που βρέθηκαν στο πλευρό του και τράβηξαν τα βλέμματα ήταν η δικηγόρος του, Βάσω Πανταζή.

Η πολύπειρη νομικός, η οποία από το 2014 μέχρι και σήμερα διατηρεί το δικό της δικηγορικό γραφείο με αντικείμενο το ποινικό δίκαιο, έχει υπάρξει συνήγορος σε σημαντικές ποινικές δίκες σε όλη την Ελλάδα που έχουν συνταράξει την κοινή γνώμη, όπως της Αμερικανίδας βιολόγου Suzanne Eaton που δολοφονήθηκε και βιάστηκε στη Κρήτη, αναφέρει στο βιογραφικό της.

Ο Ηλίας Κασιδιάρης αποφυλακίζεται

Μία από τις υποθέσεις που ξεχωρίζουν είναι η υπεράσπιση τριών ατόμων πακιστανικής καταγωγής που εμπλέκονταν στην υπόθεση του βιασμού της 12χρονης στον Κολωνό.

Τότε, οι τρεις Πακιστανοί ήταν μεταξύ των 18 κατηγορουμένων που κρίθηκαν αθώοι και η συνήγορός τους, όσο ήταν σε εξέλιξη η δίκη, είχε δηλώσει στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1:

Η Βάσω Πανταζή σε δηλώσεις έξω από τη φυλακή, μετά την αποφυλάκιση Κασιδιάρη

«Δυστυχώς για όλους μας, ως κοινωνία, έχουμε όλοι αποτύχει. Αυτό το κορίτσι επέλεξε, για να επιβιώσει, μια στάση ζωής που, δυστυχώς, θα έπρεπε να ντρεπόμαστε όλοι. Εμείς φταίμε.

(…)

Πολλές φορές η νομική άποψη δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται πάντα με την κοινωνική άποψη. Αυτό είναι δεδομένο. Οι εντολείς μου αρνούνται τη συνέρευση, δέχονται ότι συναντήθηκαν μέσω μιας εφαρμογής που απευθυνόταν σε ενηλίκους, διότι όταν πήγαν εκεί για δικούς τους λόγους ο καθένας, που δεν μπορώ να πω, γιατί η δίκη είναι κεκλεισμένων των θυρών, δεν προχώρησαν σε τέλεση συνουσίας.

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο των κατηγορουμένων έχει τον ισχυρισμό ότι πλανήθηκε σε σχέση με την ηλικία. Δεν λέει κανείς για 20 ετών και 18 ετών και τέτοια πράγματα. Προς Θεού. Μιλάνε, όμως, για το ότι κανείς δεν κατάλαβε ότι ήταν κάτω των 15 ετών».