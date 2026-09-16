Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (16/09) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από αιχμηρό αντικείμενο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 18:15 στην οδό Φιλίππου, απέναντι από τη Ρωμαϊκή Αγορά, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο τραυματίας είναι πιθανότατα Σύριος.

Ο άνδρας φέρεται να έχει τραυματιστεί στην κοιλιακή χώρα και στον γλουτό. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν φαίνεται να εμπνέει ανησυχία.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν το σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για να εξακριβώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, καθώς και για τον εντοπισμό του ατόμου που φέρεται να τραυμάτισε τον άνδρα.

Λίγο αργότερα προσήχθη και συνελήφθη ένας 16χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για το περιστατικό.